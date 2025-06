Aldo Abram: "La inflación en baja marca un rumbo hacia la normalidad, pero el consumo aún espera el rebote"

En diálogo con Canal E, el economista Aldo Abram destacó que la baja inflación es una señal clara del cambio de rumbo, aunque advirtió que el consumo y los salarios aún no alcanzan niveles precrisis.

La inflación perfora el 2% y apunta más bajo

"Esperábamos que ya perforara el 2%", explicó el entrevistado, al analizar el índice de inflación del 1,5% en mayo. Según su medición, el número fue incluso más bajo de lo esperado: "Nuestro relevamiento daba 1,8%, así que fue un dato mejor de lo previsto".

El economista consideró que esta tendencia seguirá firme: "Quizás ya a finales de año o principios del que viene veamos que perfora el 1% la inflación". Además, valoró el rol del Banco Central en este proceso: "Está mostrando la capacidad de regular el valor de la moneda como hacen los países normales".

Consumo: el rebote que no todos ven

Ante la consulta sobre la falta de recuperación del consumo, Abram fue contundente: "El consumo se está recuperando desde mediados del año pasado", aunque aclaró que no todos lo están mirando en los lugares adecuados.

"Cuando viene una crisis dejás de gastar en bienes durables y te enfocás en lo esencial", explicó. Por eso, sostuvo que ahora se ve un repunte en rubros como entretenimiento, electrodomésticos, construcción privada y restaurantes. "Como no viene la crisis, pintamos la casa", graficó.

La recuperación es dispar y no será simétrica

Abram reconoció que "no todos los sectores se van a recuperar igual". Según su análisis, algunos rubros, especialmente los que antes subsistían gracias a subsidios o protección, podrían no sobrevivir en una economía más abierta: "Lo normal es que la gente gane plata sirviendo a la sociedad, no a través de prebendas".

En este sentido, advirtió que habrá una reconfiguración productiva: "Muchos sectores que no eran negocio, sobre todo en servicios, van a pasar a serlo, y otros industriales quizás dejen de serlo".

Poder adquisitivo y señales de confianza

Aunque reconoció que la inflación baja ayuda, Abram señaló que el salario todavía no se ha recuperado por completo: "Recién creo que mayoritariamente va a estar recuperándose en el tercer trimestre".

El motor principal, sostuvo, será la confianza. "Cuanto más confirmemos que vamos hacia la normalidad, menos ahorraremos por miedo y más vamos a consumir e invertir", afirmó. En esa línea, planteó que el futuro también dependerá del respaldo político al rumbo económico en las elecciones: "No está en juego el cambio de rumbo, sino la velocidad con la que avancemos hacia la normalidad".

Expectativas de crecimiento con cautela

Frente al debate sobre los sectores que aún no levantan cabeza, como alimentos y bebidas, Abram indicó que "la industria de la alimentación está creciendo, muy poquito, pero es lo lógico". También mencionó que parte del consumo básico aumenta al ritmo en que se reduce la pobreza.

Finalmente, reiteró que el crecimiento no será homogéneo ni inmediato: "No existen milagros, las cosas van pasando con el tiempo", y subrayó que consolidar la estabilidad es el primer paso esencial para reconstruir la confianza de consumidores y empresas.