Aldo Elías: “Argentina es un país caro y el turismo no es la excepción”

En diálogo con Canal E, Aldo Elías, vicepresidente de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT), analizó el presente y futuro del turismo en un contexto de alta informalidad y presión fiscal.

Turismo interno en alza y leve mejora del receptivo

El turismo argentino enfrenta un doble desafío: por un lado, la salida de argentinos al exterior por el dólar accesible; por el otro, una menor llegada de extranjeros por un tipo de cambio poco atractivo. “Los argentinos han optado por salir al exterior y los extranjeros no están viniendo en la misma cantidad que antes”, explicó Elías.

Sin embargo, desde mediados de año se observa una leve mejora. “Desde la segunda quincena de julio hubo una leve mejoría. Estamos con cierto optimismo para el verano”, sostuvo. Parte del repunte también se atribuye al regreso de los feriados puente, como el del 12 de octubre, que impulsó el turismo interno. “Fue un acierto haberlo vuelto a incluir. El movimiento fue intenso y los destinos más importantes tuvieron ocupaciones del 70 al 80%”, destacó.

“Argentina es cara”: impuestos, informalidad y el costo del turismo

Elías fue contundente al hablar del principal obstáculo para la competitividad turística: los impuestos. “Argentina es un país caro, y lo es en todas sus actividades económicas. El turismo no es la excepción”, advirtió. Desde la AHT presentaron propuestas al gobierno nacional, acompañadas por el secretario de Turismo Daniel Scioli, para lograr una baja significativa de impuestos al sector.

“Hoy la hotelería no tiene más subsidios a las tarifas de servicios, pero seguimos pagando los impuestos que se crearon para dar esos subsidios. Eso tiene que cambiar”, reclamó. Para Elías, el foco debe estar en ampliar la base impositiva reduciendo la carga fiscal: “¿Qué pasa si bajamos los impuestos a la mitad y controlamos para que en vez del 40% pague el 80%? Tendríamos la misma recaudación, pero sin destruir al sector formal”.

La informalidad, que afecta al 60% de la economía según Elías, también es parte del problema estructural. “Un país no puede funcionar con 60% de economía informal”, afirmó. Además, apuntó contra el costo laboral: “No puede ser que el 931 cueste el 60% de la nómina salarial. Vos pagás un sueldo y después el 60% más en aportes. No cierra por ningún lado”.

Para cerrar, pidió un cambio de lógica en la política fiscal: menos impuestos, más contribuyentes y un modelo que permita competir. “Si no resolvemos esto, vamos a seguir girando como un trompo sin poder mejorar nada”, sentenció.

