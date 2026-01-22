Aldo Elías sobre la ocupación hotelera: “Los números se acomodaron gracias a una baja importante en la tarifa”

El inicio de la temporada turística dejó señales positivas, aunque con matices. Según explicó Aldo Elías, el vicepresidente de la Asociación de Hoteleros de Turismo de la República Argentina, a Canal E “tuvimos un gran fin de año, un fin de semana largo que fue muy bueno en cuanto a ocupación en la mayoría de los destinos del país”. La primera quincena de enero, si bien estuvo por debajo de ese pico, logró mejorar los números respecto al año pasado gracias a un factor clave: “los números se acomodaron un poquito gracias a una baja en la tarifa importante”, lo que permitió elevar los porcentajes de ocupación.

De cara a la segunda quincena, el dirigente hotelero anticipó una mejora, aunque con cautela. “Esta es la quincena más fuerte de la temporada alta”, afirmó, pero aclaró que “vamos a andar alrededor del 80%”, con diferencias según el destino. Mientras Mar del Plata rondó el 70% en la primera parte del mes, destinos como Ushuaia y El Calafate están trabajando a ocupación plena, y otros polos como Mendoza, Córdoba e Iguazú muestran niveles cercanos al 80%.

Destinos clásicos y turismo de cercanía

Elías descartó sorpresas en el mapa turístico de este verano. “Los destinos que más fuerte han trabajado son los clásicos, los tradicionales”, señaló, y destacó el crecimiento de los viajes cortos. “En este escenario de pasar menos días de vacaciones seguidos, los destinos de cercanía ganan preponderancia”, explicó, ya que permiten reducir costos y repetir escapadas durante el año.

Ese cambio se refleja con claridad en la duración de las estadías. “Estamos viendo estadías que no superan los 4 o 5 días realmente”, sostuvo, impulsadas por el aprovechamiento intensivo de los fines de semana largos. Según Elías, el calendario de feriados genera “muchos movimientos de 3 o 4 días por distintos destinos del país”, en lugar de vacaciones extensas.

Febrero corto y precios por debajo de la inflación

Sobre febrero, el panorama todavía es incierto. “Todavía no hay números ni proyecciones”, reconoció Elías, aunque anticipó que será “un febrero corto, muy traccionado por el fin de semana de carnaval”, debido al inicio de clases hacia fin de mes.

En cuanto a los precios, el balance fue positivo. “Los precios estuvieron claramente por debajo de la inflación”, afirmó, y remarcó que “hubo muchas opciones para pasar vacaciones con tarifas accesibles en la mayoría de los destinos del país”, lo que ayudó a sostener la demanda tras un verano anterior muy débil.

