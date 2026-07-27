La Rural: el campo le pidió a Javier Milei acelerar la eliminación de las retenciones

El discurso del presidente Javier Milei en la Exposición Rural dejó sensaciones encontradas entre los productores. Aunque el mandatario recibió un fuerte respaldo del público, la ausencia de anuncios concretos sobre retenciones generó expectativas incumplidas y reavivó los reclamos del sector.

En diálogo con Canal E, Andrés Costamagna analizó la relación entre el campo y el Gobierno, sostuvo que el vínculo continúa siendo positivo, pero reconoció que existe un fuerte pedido para acelerar la reducción de los derechos de exportación y avanzar con otras reformas que impulsen la producción agropecuaria.

El campo reclama más velocidad en la baja de las retenciones

"Estaba la idea en el productor que iba a haber anuncios. Nosotros, como conducción de la Sociedad Rural Argentina, teníamos claro que no iba a haber ningún anuncio", explicó Andrés Costamagna. Sin embargo, aclaró que durante el acto "la tribuna de la Rural le pidió que acelere, que sea más rápido", en referencia al cronograma oficial para la eliminación de los derechos de exportación.

Costamagna señaló que las demandas del sector no se limitan a las retenciones. Recordó que el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, también planteó la necesidad de avanzar en financiamiento para infraestructura, modificaciones vinculadas a la ley de bosques, la ley de tierras y otras reformas que permitan alcanzar mayores niveles de producción.

El entrevistado consideró que el contexto económico condicionó al Gobierno. "Está encorsetado por la visita del Fondo Monetario hoy y anunciar una baja de ingresos para el Estado no iba a ser algo ameno", afirmó, aunque manifestó su expectativa de que las reducciones continúen cuando mejoren las condiciones fiscales.

Además, remarcó que el cronograma vigente resulta insuficiente para buena parte de los productores. "Varios productores piensan que ese cronograma es demasiado largo en el tiempo y demasiado poco lo que bajaría por mes", sostuvo.

La relación con el Gobierno y el pedido de eliminar las retenciones por ley

Pese a las diferencias, Costamagna descartó un deterioro del vínculo entre el campo y la administración nacional. "La relación sigue siendo excelente, simplemente tenemos matices en cuanto a lo que necesitamos y las velocidades que necesitamos", aseguró.

El productor insistió en que el objetivo final debe ser eliminar completamente los derechos de exportación mediante una norma que garantice estabilidad jurídica. "Queremos que sea por ley, para que después cualquier otro gobierno que venga le sea más dificultoso volver al pasado", expresó.

En el tramo más crítico de la entrevista, cuestionó el destino de los recursos recaudados durante las últimas décadas. "El campo la puso, pero los gobiernos la dilapidaron", afirmó, y concluyó que esos fondos deberían permanecer en manos de los productores para transformarse en inversión, mayor producción y desarrollo en el interior del país.