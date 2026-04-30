El analista político, Andy Tow, conversó con Canal E y se refirió al impacto político de la presentación del jefe de Gabinete Manuel Adorni en el Congreso y sostuvo que, pese a las tensiones con la oposición, el oficialismo logró capitalizar la escena.

Andy Tow describió el clima de la sesión con una metáfora: "El Gobierno es como un asador, por decirlo así, yo no recuerdo nunca que un presidente haya llevado a todo su gabinete, al Congreso, a hacer de hinchada o el aguante, para decirlo de alguna manera, al jefe de gabinete".

El show de Javier Milei durante la presentación de Adorni

En esa línea, remarcó el carácter performático del evento: "Pareció que estaba incluso como montado esta cuestión de los aplausos cada vez que decía algo". Además, señaló el rol activo del presidente Javier Milei: "El Presidente mismo, peleándose con los diputados de izquierda, haciendo su show".

Tow interpretó que la exposición de Manuel Adorni fue un trabajo colectivo del gabinete: "Evidentemente el informe fue un conjunto de informes que hicieron los diferentes ministerios". Y agregó: "Eso evidentemente fueron los ministros que le pasaron la letra".

La lógica del Gobierno en su presentación en el Congreso

La escena, según analizó, tuvo una lógica interna clara: "Era toda una especie de cumpleaños donde se reunían para aplaudirse mutuamente y abuchear a la oposición".

Más allá de las críticas, el entrevistado consideró que el resultado favoreció al Gobierno: "La impresión que me dio es que el Gobierno se llevó un triunfo porque mostró solidez y levantó la apuesta con toda esta puesta en escena".

Sobre las acusaciones que pesan sobre el jefe de Gabinete, explicó: "Adorni se defendió lo que pudo en el plano judicial, dejó todo a que lo resuelva la justicia, el declaró inocente". Además, destacó señales que podrían favorecerlo: "También tuvo un sobreseguimiento con el tema de la mujer en el viaje a Nueva York y me parece que en estos días van a haber avances que van a ser favorables".