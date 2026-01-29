Antonela Semadeni: “Los precios van a mantenerse en términos neutros”

La campaña agrícola 2025/2026 muestra señales alentadoras en términos productivos. Según explicó Antonela Semadeni, economista de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), “en 2025 la campaña de los principales seis cultivos fueron 130 millones de toneladas, y en 2026 se esperan 18 millones de toneladas adicionales”, lo que llevaría la producción total a “aproximadamente 148 millones”.

Este crecimiento cobra relevancia en un contexto de precios internacionales sin grandes variaciones. “Los precios van a mantenerse en términos neutros, entonces este aumento en cantidad es la realidad que es significativa”, señaló la economista, marcando que el ingreso extra llegará por volumen y no por valores más altos.

En el detalle por cultivo, la soja presenta un escenario favorable: “El 56% está en condiciones buenas, el 34% normal, y solo el 13% está en una condición regular o mala”. El maíz, en cambio, requiere mayor atención. “El 75% del maíz temprano transita su período crítico”, advirtió, especialmente en el sur de Córdoba, donde “estamos transitando altas temperaturas y lluvias que faltan”.

Competencia global y precios sin sorpresas

En el plano internacional, Semadeni fue clara respecto a la competencia con Brasil y Estados Unidos. “Se espera una buena cosecha para Brasil y Estados Unidos, por eso no se esperan picos en los precios”, explicó. Para el maíz, anticipó valores “en torno a los 200 dólares, incluso un poco por debajo, 190 dólares”, con un comportamiento similar para la soja.

La oferta global abundante limita cualquier mejora de precios. “No estamos viendo cambios significativos en lo que es la oferta mundial”, sostuvo, y remarcó que “vamos a ver mayores exportaciones, pero por el factor cantidad, no por el factor precio”.

Respecto a la guerra comercial entre China y Estados Unidos, el impacto sobre los granos sería acotado. “En términos de granos, no tanto”, aclaró, aunque destacó oportunidades en el sector cárnico: “Estamos teniendo muy buenos precios internacionales de la carne y deberíamos apuntar a las exportaciones”.

Clima, zonas críticas y alertas sanitarias

Desde el punto de vista climático, el panorama es heterogéneo. “En términos generales, viene bien”, afirmó, destacando lluvias abundantes en el NOA y NEA, aunque con excesos hídricos. En contraste, alertó sobre áreas secas en La Pampa, San Luis y el centro-sur de Córdoba.

La provincia mediterránea es clave: “Córdoba produce el 40% del total nacional de maíz”, y solo el sur cordobés aporta “entre el 6% del total nacional”, por lo que “hay que seguir de cerca esto”.

En cuanto a plagas, llevó tranquilidad: “Por ahora no es algo tan significativo”, dijo sobre la arañuela roja, y agregó que la chicharrita del maíz “está lejos de ser un problema” por la ausencia de heladas tempranas.

