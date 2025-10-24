Apertura de mercados en la última jornada previo a las elecciones: “Hasta ahora el desarrollo es muy calmo”

El operador de PR Cambios, Gustavo Quintana, en diálogo con Canal E, hizo hincapié en la incertidumbre que domina las expectativas sobre el futuro del dólar en el mercado cambiario y aseguró que el panorama actual muestra tranquilidad y que no prevé una escalada abrupta de la divisa.

Sobre la jornada actual, Gustavo Quintana señaló que, “hasta ahora el desarrollo es muy calmo, los precios están ubicados ligeramente por encima del cierre de ayer pero abajo, bastante abajo del techo de la banda fijado para hoy”. Además, precisó que, “muy poco volumen operado hasta el momento y casi todo es cambios contra cable, o sea no se ve una tensión cambiaria”.

La tensión cambiaria no llegó al mercado todavía

Según desarrolló, el mercado cambiario argentino transita con moderación pese a la proximidad electoral: “Todavía no hay una tensión cambiaria muy importante a esta hora del mercado”.

Con respecto a lo que puede suceder el lunes después de las elecciones, Quintana explicó que es difícil anticiparlo: “En primer lugar porque hay que ver cómo queda el resultado de las elecciones y no hay que olvidarse que son elecciones legislativas”.

Luego, manifestó que el efecto político será limitado: “El porcentaje influye, pero lo que más va a influir es la cantidad de legisladores que suman las fuerzas al poder legislativo”. En ese sentido, opinó que, “por lo que se ve hasta ahora, La Libertad Avanza va a ganar legisladores en las dos cámaras, por lo tanto, cualquiera sea el resultado en términos de porcentaje, me parece que peor de lo que está ahora no va a estar”.

Las promesas de Luis Caputo

Además, el entrevistado recordó que, “a tenor de las declaraciones del ministro de Economía, no habrá modificaciones pase lo que pase. En segundo lugar, las restricciones monetarias continúan, o sea que tampoco va a haber demasiado alimento que pueda formar una suba espiralizada del dólar a partir del lunes”.

En relación con la conducta del ahorrista antes de las elecciones, explicó que, “en periodos preelectorales en Argentina siempre la tendencia y el escenario fue de fuerte dolarización porque la incertidumbre alimenta una conducta prudencial de ahorristas e inversores”.