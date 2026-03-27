Arcor y Danone avanzan sobre el mercado lácteo: la estrategia detrás de la compra de Mastellone

La reciente alianza entre Arcor y Danone para adquirir Mastellone marca un punto de inflexión en la industria alimenticia argentina. Según explicó la especialista en economía, Eugenia Muzio, en Canal E, “Arcor hace ya 10 años que venía comprando acciones de la compañía Mastellone”, lo que evidencia una estrategia de largo plazo que ahora se consolida con mayor control del negocio lácteo.

En este nuevo esquema, ambas compañías logran integrar distintas etapas del proceso productivo. “Lo que va a suceder es que van a tener la producción, la comercialización, la distribución”, detalló, destacando el peso logístico que aporta La Serenísima. Esta integración vertical permitirá una fuerte presencia en productos de consumo masivo.

Un gigante en góndolas en un mercado en crisis

El avance conjunto posiciona a Arcor y Danone como actores dominantes. “Van a pasar a tener una posición del mercado súper grande y súper importante en casi 10 productos de la góndola”, afirmó, en referencia a categorías clave como yogures, mantecas, galletitas y postres.

Sin embargo, este crecimiento ocurre en un contexto adverso. La especialista advirtió que el consumo viene en retroceso: “En lo que es el segmento yogures, por ejemplo, cayó un 5% en enero”. La caída se vincula directamente con la pérdida de poder adquisitivo.

En ese sentido, explicó que los hábitos de consumo cambiaron: “Cuando una familia tiene que recortar, capaz el postrecito dulce después de cenar es lo primero que elija”, reflejando cómo los productos con mayor valor agregado quedan fuera del presupuesto.

Diversificación y oportunidad en un sector debilitado

La decisión de Arcor de profundizar su presencia en lácteos responde a una lógica defensiva y expansiva. “Hoy el consumo es sobre todo por precio”, sostuvo, al describir un escenario donde las empresas deben adaptarse a un consumidor más restrictivo.

Además, la especialista subrayó que el sector lácteo atraviesa una crisis estructural: “Es un mercado en crisis”, afirmó, señalando que muchas empresas están en concurso de acreedores o vendiendo activos.

Este contexto abre oportunidades para grandes jugadores. “Es una oportunidad de expandir el negocio porque están dejando esa porción de mercado al resto de las empresas más chicas”, explicó, destacando cómo la concentración puede acelerarse.

En paralelo, la nueva estructura empresarial apunta a mantener estándares de calidad y posicionamiento. “Va a seguir siendo una primera marca seguramente, como todo lo que viene haciendo”, aseguró, reforzando la estrategia de competir en segmentos de mayor valor.

