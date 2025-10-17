Axel Boerr: “El Poder Ejecutivo se está abusando de las empresas que están vendiendo a pérdida hace 15 meses”

El presidente de la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados (CAPBA), Axel Boerr, dialogó con Canal E y analizó el estancamiento del debate en el Senado por una nueva ley de biocombustibles, luego de que el plenario de comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto pasara a un nuevo cuarto intermedio.

Axel Boerr aseguró que, “hay gente que se opone al proyecto y que está tratando de hacer todo lo posible para dilatar el proyecto y que se pase este año legislativo y pierda estado parlamentario”.

Falta de certezas por parte del Gobierno

Asimismo, cuestionó la falta de transparencia del Ejecutivo: “Fue el subsecretario de Combustibles, un funcionario de quinto orden del Gobierno, a decir algo casi cómico porque dijo que fue a buscar consensos y que esa es la voluntad en todos los ámbitos del Gobierno”.

Boerr explicó que, “presentaron un proyecto que hace un año están trabajando en secreto con las provincias y que las provincias lo dejaron de lado porque es un proyecto que en vez de implementar ahora, implementa en seis años, porque significa la muerte de todo lo que hay ahora”.

Y agregó: “Como no les parece que en los medios puede quedar bien que se mueran todas en un mes, entonces hacen la muerte lenta en seis años”. También señaló que, “esto pareciera que es el proyecto de un grupito reducido dentro del Gobierno que responde a intereses empresarios de petroleros o de otros”.

Cuál es la situación de las empresas

El entrevistado sostuvo que el proyecto oficial implicaría un perjuicio para las empresas del sector: “El Estado, el Poder Ejecutivo se está abusando de las empresas que están vendiendo a pérdida hace 15 meses. Esta no es la ley de consenso, esta es una ley que le daría, le perpetuaría algunos beneficios a un grupito chiquito”.

A su vez, destacó que la propuesta de la Liga Bioenergética busca equilibrar las condiciones del sector: “En algún momento se incorporan a los productores no integrados y plantea una línea divisoria entre los integrados y los no integrados, porque las diferencias competitivas son muy importantes”.