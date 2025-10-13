Axel Boerr: “Hace 16 meses que los precios no cumplen con el artículo 14 de la Ley de Biocombustibles”

El presidente de la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados (CAPBA), Axel Boerr, pasó por Canal E y advirtió sobre la crítica situación del sector, afectado por el incumplimiento de la ley vigente, la caída del corte obligatorio y la falta de actualización de precios que cubran los costos de producción.

Axel Boerr explicó que el Congreso avanza en el tratamiento de una nueva ley de biocombustibles. “Hace dos semanas hubo una sesión de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, que es la única comisión a la que tuvo giro el proyecto que nosotros estamos impulsando, y se decidió que se iba a escuchar especialistas y esa reunión va a continuar este miércoles por la tarde”, detalló.

La necesidad de consensos con los gobernadores

Asimismo, afirmó que, “hay muchos gobernadores que están impulsando esta ley y toda una industria que está parada”, por lo que el Gobierno “necesita avanzar en los consensos con los gobernadores”.

Boerr denunció que el precio del biodiésel no se ajusta a la ley. “La Ley 27.640 indica, en su artículo 14, que los precios deben cubrir los costos más una rentabilidad razonable que debe ser establecida por la autoridad de aplicación, que es la Secretaría de Energía. Esos precios, hace 16 meses, que no cumplen con ese artículo 14”, explicó.

Incumplimiento de la ley de biocombustibles

Y agregó: “Los dos funcionarios que han firmado precios, que son Daniel González y María Tetamanti, firmaron precios que no cumplen”. Según desarrolló, “por ahí no creen en las cosas que dicen sus jefes, el ministro de Economía Caputo, o el Presidente, que la inflación es solamente un fenómeno monetario. y dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, no lo están cumpliendo”.

El entrevistado señaló que, “el sector ha acercado propuestas de reducción temporaria del corte para que el precio pueda subir, cubrir los costos y que las plantas estén paradas, pero ni siquiera se escuchó”.

A su vez, advirtió sobre la brecha entre Argentina y otros países: “La obligación de corte mínimo de biodiésel en la Argentina es 3%, y en Brasil el corte es 15%. Nosotros tenemos que ir a una convergencia con Brasil, con lo que va el mundo, Estados Unidos también estuvo aumentando el corte”.