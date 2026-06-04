El presidente de la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados (CAPBA), Axel Boerr, pasó por Canal E y se refirió a que el debate por una nueva Ley de Biocombustibles volvió al centro de la agenda en el Senado, donde comenzó el tratamiento de cinco proyectos que buscan reemplazar el actual marco regulatorio.

Según explicó Axel Boerr, los proyectos actualmente en análisis presentan diferencias significativas entre el tratamiento del bioetanol y el biodiésel: “Lo que tienen es tratamientos muy asimétricos para el bioetanol respecto del biodiesel, y eso tiene que ver con la preferencia de las petroleras de incorporar más bioetanol e incorporar menos biodiesel”.

Cuáles son los beneficios de los biocombustibles

Asimismo, sostuvo que ambos combustibles renovables aportan beneficios ambientales similares. “La salud pública es una, las emisiones son una, y los dos biocombustibles ahorran 70% de emisiones”, planteó.

Uno de los principales ejes de discusión gira en torno al porcentaje obligatorio de mezcla. El proyecto impulsado por el oficialismo propone llevar el corte de biodiésel al 10%, aunque para Boerr el objetivo debería ser más ambicioso: “No solo es posible, Brasil hoy tiene un corte del 15% y tiene habilitada la autoridad de aplicación para ir hasta el 25%. En biodiesel, en bioetanol tiene un 30%. Yo creo que nuestros países lo tienen que hacer”.

La evolución de los biocombustibles está estancada en Argentina

A su vez, comparó la evolución del sector en ambos países y remarcó el crecimiento logrado por Brasil durante los últimos años. “Argentina sigue produciendo algo parecido, o sea, está estancado, Brasil produce 10 millones de toneladas de biodiesel, de 1 a 10, y produce en vez de 70, 170 millones de toneladas de soja”, sostuvo.

El entrevistado mencionó que otro de los puntos que CAPBA busca incorporar al debate es el reconocimiento de los biocombustibles avanzados, elaborados a partir de residuos: “Son los que se hacen a partir de residuos y ahorran más emisiones que los de primera generación que se hacen a partir de productos como la caña, el maíz o el aceite de soja”.

Respecto a la formación de precios, señaló que el principal problema se encuentra en el acceso a la materia prima. “Vos o podés empezar a regular, que no es lo que a este Gobierno le gusta, pero podés empezar a regular la materia prima buscando algún mecanismo de regulación, o separás el mercado para los que no producen la materia prima y para los que sí la producen”, expresó.