Axel Kicillof logró el presupuesto y la ley fiscal, sin embargo, Eduardo Ibarra afirmó que, “quedó un sabor amargo para el gobernador”

El analista político, Eduardo Ibarra, dialogó con Canal E y explicó los verdaderos alcances del debate por el presupuesto 2026, la ley fiscal y el endeudamiento solicitado por Axel Kicillof.

“Ayer en una sesión maratónica, como todas las sesiones cuando no hay acuerdos firmes, que estaba programada para las dos de la tarde, después se terminó de noche y tarde, en realidad quedó un sabor amargo para el gobernador”, describió Eduardo Ibarra.

El presupuesto y la ley fiscal sí, el endeudamiento no

Si bien se aprobaron la ley fiscal y el presupuesto 2026, el endeudamiento por USD 3.600 millones se postergó, lo cual afectó una pieza central del esquema financiero de Axel Kicillof. “Se aprobó en ambas cámaras la ley fiscal y el presupuesto 2026, aunque con objeciones, y no se aprobó, se postergó para viernes el tratamiento del endeudamiento”, planteó.

Ibarra remarcó que el Fondo de Fortalecimiento Municipal depende directamente de esa autorización, ya que “el 8% de esos 3.600 millones estaría destinado al Fondo”.

Luego, manifestó que una de las trabas claves en la negociación tiene que ver con los jefes comunales opositores. En este contexto, explicó que tanto el PRO como la UCR exigen más recursos si el endeudamiento no avanza: “Pidieron que se aceptara que si no sale el endeudamiento hubiese un fondo de 120.000 millones para el Fortalecimiento Municipal, cosa que Kicillof ofreció 30.000”. Esta diferencia llevó la discusión al límite y forzó la prórroga: “Eso es uno de los puntos de disenso que trabaron la negociación, que la llevaron al viernes con pronóstico reservado”.

La interna de Kicillof con La Cámpora

El entrevistado anticipó que en los días previos a la próxima sesión “van a estar negociando todo el tiempo” y que se esperan reuniones constantes entre oficialismo y oposición. Además, señaló que las tensiones internas dentro del propio oficialismo complican aún más el escenario, particularmente la disputa entre Kicillof y La Cámpora: “El gobernador Kicillof enfrenta un problema plus que es su interna a cielo abierto con la Cámpora, en este caso con Cristina Kirchner. Eso también traba las negociaciones”.

La disputa también repercute en la asignación de partidas: “Hay algunas cuestiones del presupuesto de la asignación a distintos municipios en los cuales la Cámpora reclama que ha habido intimidación a algunos municipios”.