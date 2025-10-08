Bitcoin alcanza los 125 mil dólares y se convierte en uno de los cinco activos más valiosos del mundo

En diálogo con Canal E, la especialista en criptomonedas Daiana Gómez Banegas explicó por qué el Bitcoin superó los 125 mil dólares y cómo este nuevo máximo lo posiciona como uno de los activos más valiosos a nivel global.

Bitcoin: entre récords históricos y nueva dinámica institucional

El precio del Bitcoin volvió a hacer historia al superar los 125 mil dólares, posicionándose por primera vez entre los cinco activos más valiosos del mundo. Para la experta en criptomonedas, esta suba responde a múltiples causas, aunque destaca la debilidad de las monedas fiduciarias y la creciente participación de grandes actores financieros.

“La crisis de las monedas fiduciarias y la inflación global son dos factores clave del alza del Bitcoin”, señaló la especialista.

“Hoy vemos que las billeteras con más de cinco años están vendiendo con utilidades del 3.000%”, agregó, en referencia a quienes ingresaron temprano al ecosistema.

Al mismo tiempo, Gómez Banegas remarcó el rol de los grandes compradores institucionales, como fondos que respaldan ETFs y corporaciones financieras. Esto estaría generando un equilibrio inédito entre oferta y demanda. “Este equilibrio entre ventas históricas y compras institucionales es lo que está sosteniendo el precio”, afirmó.

Este nuevo precio de Bitcoin le permite, según explicó, escalar al quinto puesto entre los activos más valiosos del mundo, superando incluso a gigantes como Alphabet (Google) y Amazon. “No es solo un récord de precio: es un hito, porque se mete entre los cinco activos más valiosos del planeta”, destacó.

¿Estamos cerca del fin del ciclo alcista?

Otro elemento clave en el análisis de Gómez Banegas es la llamada teoría del ciclo de los 1.060 días: un patrón observado entre cada halving (reducción de emisión de BTC) y el próximo máximo de precio. “Estamos en el día 1.010 desde el último halving, y según esta teoría, estaríamos cerca del fin del ciclo alcista”, explicó.

Sin embargo, advierte que este ciclo podría extenderse, ya que el contexto actual incluye nuevos actores institucionales y una mayor regulación. En ese marco, el crecimiento podría sostenerse más allá de lo previsto. “Si con todos estos riesgos el precio se sostiene, quizás estemos ante un ciclo que se perpetúe más que los anteriores”, sugirió.

Frente a una eventual corrección, Gómez Banegas aseguró que no debería sorprender, ya que el comportamiento del BTC históricamente ha tenido caídas de hasta el 300%, pero con una posterior recuperación sostenida. “Muchos inversores institucionales juegan a la baja para atesorar más y mejorar su posición a mediano plazo”, concluyó.