Boom del trabajo extra: por qué cada vez más personas suman ingresos

El fenómeno del trabajo extra crece a nivel global y redefine la forma en que las personas se vinculan con el empleo. Según explicó Ayelén Kalenok, especialista en Recursos Laborales, a Canal E , “podemos decir que estamos en uno de los períodos a nivel histórico donde la gente trabaja más con ingresos extras, más allá de su trabajo principal”, marcando un cambio estructural en el mercado laboral.

En términos concretos, la especialista detalló: “hoy entre un 30 y un 40% a nivel global tiene algún tipo de ingreso extra para complementar su trabajo principal”, lo que contrasta con el bajo porcentaje de personas con más de un empleo formal. Esta diferencia evidencia el crecimiento de formas laborales por fuera de la relación de dependencia.

Además, subrayó que la tecnología fue determinante en este proceso: “hoy vos podés generar ingresos extras a través de tu celular, la barrera de entrada es extremadamente baja”, facilitando el acceso a nuevas fuentes de ingresos sin necesidad de grandes inversiones.

Tecnología, flexibilidad y un cambio de paradigma laboral

El avance de las plataformas digitales transformó la lógica del trabajo. Kalenok explicó que, a diferencia de décadas atrás, hoy es mucho más simple diversificar ingresos: “la tecnología hizo muy fácil que se pueda generar este ingreso extra”, lo que amplió las oportunidades laborales para millones de personas.

Sin embargo, este cambio también impacta en la identidad profesional. “antes lo que se decía es ‘vos dónde trabajás’, hoy alguien tiene dos o tres ingresos y ya no es ‘trabajo en’, sino ‘vivo de todas estas cosas’”, señaló, reflejando cómo el concepto de empleo tradicional pierde peso frente a esquemas más flexibles.

Este nuevo escenario convive con una aparente contradicción: mientras se promueve el equilibrio entre vida personal y trabajo, en la práctica las personas trabajan más horas. “estas personas no tienen un trabajo part-time, tienen un trabajo full-time y están sumando otro tipo de ingresos”, advirtió.

Riesgos: estrés, descanso y el “arma de doble filo”

El crecimiento del pluriempleo también plantea desafíos importantes, especialmente en términos de salud y seguridad laboral. Lenoca fue clara al respecto: “hay un período en el cual se necesita descanso… después de este período baja la concentración y sube el estrés”, lo que puede derivar en situaciones de riesgo.

En ese sentido, definió el fenómeno como “un arma de doble filo”, ya que si bien permite mejorar ingresos, también puede afectar el bienestar de las personas.

Finalmente, la especialista dejó abierta una reflexión clave sobre el trasfondo económico del fenómeno: “está bueno que se pueda hacer, después podemos cuestionarnos por qué lo necesitamos”, poniendo el foco en las condiciones que impulsan a cada vez más personas a buscar múltiples fuentes de ingresos.

