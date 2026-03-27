Caen los créditos hipotecarios: “Pasamos de 43 meses de crecimiento a cuatro meses de caída”

La actividad inmobiliaria en la Ciudad de Buenos Aires atraviesa un giro abrupto tras varios años de expansión. El desarrollador inmobiliario, Alejandro Braña, habló con Canal E y explicó que “son números que contrastan completamente con la situación que vivíamos hasta octubre del año pasado”, luego de un período de crecimiento sostenido.

Según detalló, el mercado pasó de “43 meses de crecimiento interanual consecutivo” a registrar “cuatro meses de caída en la comparación tanto de operaciones de compraventas como en el crédito hipotecario”. Los datos más recientes reflejan una baja del 17% en operaciones y un desplome cercano al 40% en los créditos.

El impacto del crédito en toda la cadena

Braña remarcó el rol central del financiamiento: “el efecto del crédito hipotecario es un efecto multiplicador en el mercado”, ya que cada operación financiada impulsa entre dos y tres transacciones adicionales.

En ese sentido, advirtió que la caída es significativa: “en octubre tuvimos un récord de más de 1.500 hipotecas y ahora no llegamos a las 600”, lo que evidencia un freno marcado en la dinámica del sector. Además, señaló que la participación del crédito en las operaciones cayó del 20% al 16%.

Para el especialista, este cambio tiene un punto de inflexión claro: “a partir de las elecciones de septiembre y octubre fue un antes y un después”, lo que consolidó la tendencia bajista.

Construcción en crisis y nuevas decisiones de inversión

El panorama se complejiza aún más en el segmento de la construcción. Braña sostuvo que “el mercado inmobiliario está bastante castigado”, especialmente por el aumento de costos: “el costo de construcción se triplicó en los últimos tres años”.

Esto modificó completamente la lógica de inversión. Según explicó, “dejó de ser un buen negocio entrar en un pozo”, una alternativa que antes ofrecía márgenes atractivos. Incluso, describió una situación inusual: “hoy encontrás departamentos terminados más económicos que departamentos de pozo”, lo que refleja la distorsión del mercado.

Además, aclaró que el acceso al crédito sigue limitado: “los créditos son solamente para propiedades que tengan escritura”, mientras que las líneas anunciadas para desarrollos “en la práctica no existen”.

De cara al futuro, el escenario sigue siendo incierto. Braña recordó anuncios incumplidos: “se anunciaron más de 600 millones de dólares para desarrollos y eso nunca llegó”. Sin embargo, mantiene una expectativa moderada: “esperamos que la baja de tasas de los bancos pueda cortar esta caída”, aunque advirtió que cualquier mejora se verá con demora.

