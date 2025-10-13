Camilo Tiscornia: “De ahora en más, yo creo que hay que aspirar a que siga bajando la inflación”

Con el fin de analizar el impacto que tuvo la intervención del Tesoro de Estados Unidos en el mercado cambiario argentino y las perspectivas que se abren para el país en las próximas semanas, este medio se comunicó con el economista, Camilo Tiscornia.

Camilo Tiscornia explicó que la intervención norteamericana generó un inmediato alivio en los mercados: “Provocó un cambio de expectativas muy fuerte, con tendencia a la baja en los tipos de cambio, recuperación de los bonos y baja del riesgo país, suba de la bolsa el otro día, con lo cual, evidentemente, generó un impacto muy positivo. Lo más inesperado del asunto fue la confirmación de que el jueves pasado el Tesoro americano directamente ingresó dólares al mercado oficial de cambios”.

Qué determinó un cambio en las expectativas del mercado

Y agregó: “Parece que esto fue lo más novedoso, porque la idea del swap ya se había esbozado, se había hablado incluso también del monto, pero en este caso fue algo muy concreto y directo, que fue una venta de dólares directa al mercado el jueves pasado. Yo creo que eso fue lo que generó un cambio muy fuerte de expectativas”.

Sobre los efectos de la medida, Tiscornia señaló: “Hay varios objetivos de todo esto, pero principalmente es cambiar esta expectativa que se venía generando ya hace varias semanas, de que después de las elecciones tiene que haber un tipo de cambio mucho más alto, porque el tipo de cambio que está no permitiría acomodar la compra de divisas del Banco Central para reforzar las reservas que están en un nivel bastante bajo en términos netos”.

La importancia de los anuncios para el Banco Central

Sobre la misma línea, añadió que, “entonces, me parece que todo lo que se anunció, lo que hace es mejorar la expectativa de lo que puede ser el flujo de dólares en la economía argentina, cambiando esta idea y dando lugar a que en todo caso, si el Banco Central compra o el Tesoro termina comprando, no tiene que ser en medio de un contexto de un tipo de cambio mucho más alto”.

En cuanto a la evolución de los precios, el economista aseguró: “Yo te diría que la expectativa es que volviera a bajar la inflación. Me parece a mí que el 2% no es una meta a la que haya que aspirar. De ahora en más, yo creo que hay que aspirar a que siga bajando la inflación”.

En este sentido, explicó que la suba del dólar había frenado la tendencia descendente: “Creo que lo que viene pasando en estos últimos meses es que justamente con la suba del tipo de cambio, la tendencia a la baja de la inflación se frenó y quedó como poco estacionada la inflación en torno al 2%, que obviamente no es malo para la historia de la Argentina, pero hay que seguir adelante”.