Camilo Tiscornia sobre la inflación de octubre: “Lo más probable es que sea muy parecida a la de septiembre”

El economista, Camilo Tiscornia, pasó por Canal E y se refirió a la evolución de la inflación de octubre, la situación cambiaria tras las elecciones y las perspectivas económicas del Gobierno.

“Todavía faltaría procesar algunos números, pero yo te diría que en líneas generales no va a ser muy distinta de la inflación de septiembre”, indicó Camilo Tiscornia sobre el dato inflacionario. “Hay algunos rubros que han dado un poquito más, algunos un poco más tranquilos, pero lo más probable es que sea muy parecida a la de septiembre”, añadió.

Los rubros que más subieron y los que más bajaron

Sobre los precios de los alimentos, explicó: “Nosotros no vimos exactamente eso. También lo hacemos diariamente y no vimos exactamente lo mismo. Hay rubros que han subido un poco más, la carne, algunos aceites, algunas frutas; otros han bajado, como las verduras”.

En ese sentido, Tiscornia remarcó que, “en los lácteos no hubo mayor diferencia”, y que “en la parte de bebidas hubo un comportamiento contrapuesto. La parte alcohólica, en nuestro caso, se moderó un poco, con lo cual, no detectamos mayor cambio ahí”.

Cuáles son los rubros que se vieron afectados por los vaivenes del tipo de cambio

Según desarrolló, “los rubros que han mostrado más sensibilidad, si vos querés, al tipo de cambio, replicando un poco los últimos meses, son cigarrillos, autos, combustibles, pasajes en avión y algo de ropa también”.

En cuanto a la inflación mayorista, que marcó un 3,7% en septiembre, el economista explicó: “Lo que mide el IPC y lo que miden los precios mayoristas es muy distinto. La canasta de productos que se mide es absolutamente distinta. El índice de precios mayoristas básicamente es una canasta de bienes, o sea, no hay servicios”.

“Es muy lógico pensar que el tipo de cambio tenga un impacto más fuerte en los precios mayoristas que en los precios del consumidor”, dijo, y agregó que, “habitualmente, el mayor impacto, la mayor conexión entre los precios mayoristas y los precios del consumidor es contemporánea”.