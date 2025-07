Caminos rurales: “Vemos que no hay decisión política y que no interesa este sector de la familia rural”

José Gabriel Erreca, presidente de la Sociedad Rural de Bolívar, habló con Canal E y advirtió sobre la falta de inversión en los caminos rurales, además de la ausencia de diálogo y las graves consecuencias para la producción y la vida rural.

José Gabriel Erreca denunció la aplicación de medidas judiciales sin notificación previa: “Ha habido casos muy puntuales de retención de fondos en cajas de ahorros de algunos productores, y nos parece que no es el procedimiento adecuado”. Según desarrolló, esto refleja “un atropello por parte del Estado Municipal, que hay una falta de diálogo permanente, más allá de la falta de inversión”.

Lo acumulado por la tasa vial no se estaría invirtiendo como corresponde

Luego, indicó que en 2024 sólo se ejecutó “el 35% de lo que tenían que invertir”, y ejemplificó: “De $3.100 millones, invirtieron $800 millones”. Como consecuencia, resaltó que tras las lluvias de marzo “la red vial de Bolívar, que son 2.500 kilómetros, explotó”.

Erreca alertó sobre el impacto en la educación rural: “Hay muchas familias rurales, muchos chicos que lamentablemente estamos cerca de mitad de año y han perdido el año”. También detalló las dificultades cotidianas: “Tardás para hacer 30 kilómetros una hora y media todos los días a tu campo”.

Las dificultades de los caminos rurales

Sobre la asistencia médica, expresó: “Si tiene algún problema de salud, si tiene que salir de urgencia, si tiene que llegar una ambulancia, es imposible, por lo menos en el 70% de los caminos rurales de Bolívar”.

La normativa indica que el 80% de lo recaudado por la tasa vial debe reinvertirse en los caminos, pero el presidente de la Sociedad Rural de Bolívar denunció que, “del 80 a invertir un 35 hay mucha diferencia”. Si bien reconoció que puede haber un “principio de solidaridad en la contribución impositiva”, lamentó que, “vemos que no hay decisión política, vemos que no hay intención, vemos que no interesa este sector de la familia rural”.

Y remarcó: “No hay voluntad política literal y esto no es de ahora, viene pasando desde hace los últimos 5, 6, 7, 8 años también”.