“En el campo, no necesariamente ser muy amigo de Estados Unidos está bueno”, afirmó un dirigente rural

Con el fin de analizar las recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre la compra de carne argentina, este medio se comunicó con el vicepresidente de la Federación Agraria Argentina, José Luis Volando.

José Luis Volando explicó que la noticia generó revuelo en el sector, pero pidió poner los datos en contexto. “De la carne que vende Argentina, el 5% lo compra Estados Unidos, por lo cual, si compra o no compra no mueve tanto la aguja”, aclaró, y añadió: “Por supuesto que si quieren comprar más, bienvenido sea. El que compra el 75% de la carne que importa a la Argentina son los chinos”.

Estados Unidos y su estrategia política

Según desarrolló, detrás del anuncio hay también una estrategia política. “Indudablemente Estados Unidos por una cuestión de estrategia política, de defensa o de tener presencia acá en el hemisferio, ha hecho este rescate a la República Argentina que pareciera ser que no se quiere agotar únicamente en un rescate financiero, sino que también quiere aumentar el flujo de comercio entre Estados Unidos y Argentina”, señaló.

Sobre la relación entre ambos países, Volando remarcó que, “Estados Unidos y Argentina no se complementan, sino que compiten en el campo”. También explicó que ambos exportan los mismos productos agropecuarios a mercados similares, por lo cual “más allá de la intención política y estas cosas que se dicen en el fondo, en el campo argentino, por ahora no estaría moviendo la aguja desde el punto de vista técnico, en volumen, en cantidad de carne que quieran vender”.

¿Le sirve a Argentina una relación comercial con Estados Unidos?

Respecto del apoyo de Estados Unidos al Gobierno argentino, advirtió: “El apoyo de Estados Unidos, o la amistad entre comillas, que nos puede brindar ayudándonos financieramente, es una cosa que también habría que analizarla porque nada de eso es gratuito”.

El entrevistado comentó que, “en lo que es el campo, no necesariamente ser muy amigo de Estados Unidos está bueno, porque no nos va a pagar la mercadería o los productos agropecuarios lo que la Argentina le puede sacar en otros lugares del mundo”.

En cuanto al mercado ganadero, destacó que, “la ganadería en Argentina está pasando o empezando a pasar un buen momento, por lo cual, todo lo que uno pueda incrementar o vender en otros lados está bueno”. Asimismo, reveló que, “Estados Unidos estaría comprando 20.000 toneladas, compraba siempre 20.000 toneladas de carne y la pasaría a 80.000 toneladas de carne”, lo que representaría un aumento importante en las exportaciones.