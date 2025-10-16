Camusso sobre el financiamiento estadounidense: “El mercado no se convence de que vaya a tener un camino parsimonioso”

El director de Rafaela Capital, Fernando Camusso, habló con Canal E y analizó la situación de los mercados frente a la volatilidad financiera y la influencia de las elecciones del 26 de octubre. También señaló que la incertidumbre actual está más vinculada a la política que a lo económico y que los anuncios de apoyo desde Estados Unidos no alcanzan para calmar al mercado.

“Más datos o más información desde Estados Unidos o digamos un programa de apoyo más grande que el que en principio parece estar anunciándose no podemos tener, está claro eso”, explicó Fernando Camusso, al referirse a los anuncios de financiamiento que el gobierno de Donald Trump podría otorgar a Argentina.

Cómo llegaría la ayuda de Estados Unidos

Asimismo, detalló que el monto comprometido “son 40 millones o 40.000 millones de dólares donde una parte vendría por swap que ingresaría al Banco Central, otro sería una asistencia más, la compra directamente de peso por parte del Departamento del Tesoro”.

Sin embargo, Camusso advirtió que el mercado sigue dudando: “El mercado todavía no se convence de que esto vaya a tener un camino parsimonioso y obviamente el escollo, porque a esta altura yo lo llamo así, es el 26 de octubre”.

La relevancia de las elecciones

Según desarrolló, la fecha de las elecciones será determinante. “Lo que imagino que tiene que suceder es que tiene que haber por lo menos un resultado decoroso para el oficialismo y de alguna manera esto un poco escapó a Trump”, sostuvo.

En este sentido, el entrevistado comentó que Estados Unidos no apoyaría a candidatos con posiciones distintas a las del presidente Javier Milei: “Uno no ve a un gobierno de Estados Unidos apoyando eventualmente a un país cuyos candidatos pueden tener una connotación diferente a la que tiene actualmente el presidente Milei”.

A su vez, explicó que el reciente mensaje de Donald Trump fue un respaldo condicionado: “Incluso el posteo posterior a la reunión también de alguna manera lo que dice es bueno esperamos poder ayudar a Argentina, es un país fantástico, el presidente Milei está haciendo un trabajo fantástico, esperemos que la gente lo apoye como para nosotros luego poder de alguna manera funcionamiento el famoso whatever it takes”.