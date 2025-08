Carina Farah: “La inflación va a rondar debajo del 2%, pero no va a reflejar la pérdida adquisitiva real”

Carina Farah, economista, explicó en diálogo con Canal E que la inflación de julio se mantendrá contenida por cuestiones estadísticas, pero no refleja la verdadera pérdida del poder adquisitivo en los hogares.

Inflación contenida, consumo débil y rubros con más presión

La inflación de julio, que se publicará el 13 de agosto, mostraría un leve repunte con respecto al mes anterior, pero se mantendría por debajo del 2%. Según Farah, “no va a dar el 1,5% ni el 1,6% del mes pasado, pero calculo que va a estar un poquito por debajo del 2%”.

El aumento del dólar, que subió un 14% en semanas previas, no se trasladó completamente a precios, principalmente por la debilidad del consumo. “Hay un nivel de actividad que está muy alicaído y eso va a hacer que no se traslade todo el 14% a los precios”, explicó Farah. Sin embargo, advirtió que algunos rubros sí están siendo más afectados: “Principalmente alimentos y bebidas no alcohólicas, porque son bienes con demanda inelástica”.

También señaló que los servicios públicos, agrupados en el rubro vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, ya mostraron aumentos. Estos rubros tienen más “libertad” para trasladar costos porque son indispensables y difíciles de sustituir. “Estos son los rubros más rígidos ante variaciones de precios y les da margen a los proveedores para subirlos”, afirmó.

El dato de inflación podría verse aún más contenido por los ponderadores del INDEC. “El rubro vivienda pesa solo el 9% en la canasta, cuando en la realidad gastamos mucho más en eso”, indicó. Por eso, aunque algunos precios aumenten, el índice general podría no reflejar esa suba. “La inflación va a rondar debajo del 2%, pero de ninguna manera va a reflejar la pérdida adquisitiva real”, sentenció.

Dólar presionado, FMI como sostén y riesgos post electorales

Respecto al dólar, Farah advirtió que su estabilidad actual es artificial. “A fuerza de intervención, el gobierno ha logrado mantenerlo dentro de las bandas”, dijo. Hoy, el valor se mantiene en torno a los $1.350, pero sin intervención podría ser mayor. “Si se dejara flotar libremente, el dólar podría estar más alto que hoy”, advirtió.

El respaldo del FMI fue clave para sostener esta política. “El Fondo le destrabó al gobierno un desembolso de 2.000 millones de dólares que le da aire hasta las elecciones”, explicó. Sin embargo, alertó que esa ayuda no alcanza para revertir los problemas estructurales. “No estamos exportando más, el campo ya liquidó lo fuerte y no hay otras fuentes de ingreso de dólares”, remarcó.

La economista también advirtió sobre la salida de capitales especulativos: “JP Morgan ya está recomendando a sus clientes que desarmen posiciones en pesos y compren dólares”, lo cual podría desatar una corrida.

Finalmente, Farah se refirió a las recientes declaraciones del presidente Milei, quien aseguró que “la gente sí llega a fin de mes, porque si no habría muertos en la calle”. Su respuesta fue contundente: “Entre 2024 y 2025 se han muerto más de 150 personas, algunas por frío en la calle y otras por falta de medicamentos”. Y concluyó: “Quisiera recordarle al presidente que sí, mucha gente se está muriendo porque no tiene ingresos y no llega a fin de mes”.