Carlos Etchepare: “El precio de la soja en Rosario es una ilusión comparado con Chicago”

En diálogo con Canal E, Carlos Etchepare, periodista especializado en agricultura, analizó la suba del precio de la soja en el mercado de Chicago y su escaso impacto en Rosario, donde los derechos de exportación siguen marcando una profunda diferencia.

La brecha entre Chicago y Rosario

“No es lo mismo Chicago que Rosario”, comenzó aclarando Etchepare, al referirse a la reciente suba del precio internacional de la soja. Explicó que el mercado argentino está condicionado por los derechos de exportación más altos del mundo, con un 26% de retenciones sobre la oleaginosa.

“Ahí ya tenés una gran diferencia”, sostuvo el periodista, al señalar que los productores locales reciben mucho menos que sus pares estadounidenses. Mientras en Chicago el precio ronda los 410 dólares por tonelada, en Argentina ese número se reduce drásticamente: “En Argentina estamos hablando de 300 o 310 dólares en el mejor de los casos”, precisó.

El especialista detalló que la suba en el mercado internacional responde principalmente a factores externos: “El aumento del precio de la soja en Chicago tiene que ver con la relación entre Estados Unidos y China”, explicó. Luego recordó que tras meses de tensión comercial, China volvió a comprar soja estadounidense, lo que impulsó los valores en ese país, aunque “ese incremento no se reflejó con igual magnitud en Argentina”.

Retenciones, presiones externas y política interna

Etchepare señaló además que la diferencia de precios se agrava por los costos locales y por decisiones políticas. “Durante unos días no hubo derechos de exportación, y los exportadores llegaron a pagar incluso un poco más de lo que su capacidad teórica les permitía”, comentó. Sin embargo, aclaró que la situación se fue normalizando con el paso de los días.

Consultado sobre la posibilidad de que el gobierno reduzca las retenciones, el periodista fue categórico: “Todo indicaría que hoy por hoy esa cuenta es más una ilusión que una realidad”.

Explicó que Estados Unidos presionó para que Argentina no elimine los derechos de exportación, ya que una medida así afectaría a los productores norteamericanos: “El Tesoro de Estados Unidos dijo que no está bien quitar impuestos a productores que compiten con los nuestros”, recordó.

Asimismo, remarcó que el presupuesto nacional mantiene las retenciones como fuente clave de recaudación, con proyecciones que dependen tanto del volumen de cosecha como de los precios internacionales. “En el tema agropecuario, Argentina y Estados Unidos son competidores, y eso tiene su peso en el lobby que hacen los productores norteamericanos”, advirtió Etchepare.