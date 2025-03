La diputada nacional, Carolina Gaillard, de Unión por la Patria, dialogó con Canal E y criticó duramente la aprobación del DNU que avala la negociación del Gobierno con el FMI. "Está mal y es inconstitucional endeudarse por DNU", afirmó, para luego señalar que, "la Ley de Sostenibilidad Fiscal de la Deuda, sancionada en 2022, establece que todo endeudamiento debe ser autorizado por el Congreso".

Carolina Gaillard enfatizó que el Decreto de Necesidad y Urgencia utilizado por el Gobierno "es ilegal". Luego, explicó que, "los DNUs solo pueden utilizarse en casos de necesidad y urgencia cuando el Congreso no pueda reunirse, lo cual no es el caso". Además, recordó que, "la Corte Suprema ya ha dicho que el endeudamiento no puede resolverse por DNU".

Gaillard advirtió que su bloque analiza impugnarlo en la Justicia. "Es una forma de tomar deuda sin control parlamentario, lo que nos acerca más a una monarquía que a una democracia", alertó. También criticó que, "se aprobó un DNU sin que el Gobierno especifique el monto del endeudamiento", lo que consideró "peligrosísimo para las futuras generaciones".

Los permisos de la oposición dialoguista

Sobre qué haría un eventual gobierno de Unión por la Patria, la entrevistada fue tajante: "Sí, vamos a cuestionar esta deuda". Justificó su postura al asegurar que, "el Parlamento representa al pueblo y no podemos permitir que el Presidente tome deuda sin control". Además, expresó que, "si yo fuera el FMI, no le prestaría a la Argentina bajo estas condiciones".

Ante el avance del oficialismo en el Congreso, Gaillard consideró que, "Milei ha logrado éxitos legislativos porque tiene una oposición dialoguista que le permite avanzar". A su vez, explicó que, "la política está deslegitimada, y muchos partidos que antes representaban ciertos sectores ahora sienten que Milei les ha robado esa representación".

Quejas sobre el accionar del Gobierno

La diputada nacional advirtió que, "estamos cada vez más cerca del fascismo". También señaló que, "el Gobierno actúa sin respetar la institucionalidad ni los derechos de las personas" y criticó la represión de las protestas. "Patricia Bullrich despliega un megaoperativo de seguridad para infundir miedo y evitar que la gente se manifieste", denunció.

No obstante, Gaillard reconoció que, "cuando hay convocatoria, la gente sale a la calle". Citó la marcha en defensa del financiamiento universitario como un ejemplo de resistencia social a las políticas del Gobierno.