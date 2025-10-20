Carolina Manucci sobre el swap con EE. UU: "No se sabe qué han pedido a cambio”

En diálogo con Canal E, la economista Carolina Manucci analizó el reciente acuerdo de estabilización cambiaria con Estados Unidos y alertó sobre sus riesgos para la economía argentina.

Un acuerdo incierto y condicionado

"Todavía hay mucha incertidumbre, muchas dudas al respecto", aseguró Manucci al referirse al reciente anuncio de un acuerdo con el Tesoro de Estados Unidos para estabilización cambiaria, que algunos interpretan como un swap y otros como una repo. "Más que swap sería una especie de rescate del fondo que utiliza Estados Unidos del Tesoro. No estamos hablando de la FED", aclaró.

Uno de los puntos más llamativos es la tasa que podría activarse si se utiliza el crédito: "Se habla de una tasa del 10 al 12 por ciento anual", sostuvo, lo cual es significativamente más alta que la de acuerdos similares con China.

Además, el uso de los fondos no está del todo claro: "Estamos hablando que lo pueden sumar como reservas brutas, no líquidas", señaló. Esto implica que el acceso al capital está condicionado y no sería inmediato ni de libre disponibilidad.

"Estados Unidos sí pide garantías como colateral. Algo que con China no lo tenemos", explicó Manucci, advirtiendo que el verdadero costo del acuerdo podría estar en concesiones aún no reveladas. "No se sabe qué han pedido a cambio. Especulaciones muchas: desde recursos, libre comercio, materias primas o energéticos", deslizó.

Deuda creciente, economía estancada

El uso del swap, más que una herramienta de inversión, parece orientado a cubrir vencimientos de deuda que se aproximan rápidamente. "Los rendimientos que se vienen para 2026 son de 22 mil millones, y en 2027 un poco más de 29 mil millones. Es muchísimo realmente", remarcó Manucci.

"Al no haber acumulado reservas cuando debió hacerlo, todavía no sabemos bien cómo van a cubrir estos vencimientos", advirtió. El problema, según la economista, es que la política del gobierno está enfocada en apagar incendios, sin un plan de desarrollo. "¿Qué distinto sería si esos capitales fueran para mejoras de obra pública o para dar incentivos a la industria?", se preguntó.

Los números del INDEC que citó son alarmantes: "La obra pública cayó un 83% en 2024 y el gasto en infraestructura vial se redujo un 93,4%", detalló. La industria también muestra señales negativas: en agosto, la caída anual fue del 5,6% y en todo 2024 la retracción fue del 9,4%.

En cuanto al dólar, Manucci fue contundente: "Claramente no estábamos con un dólar atrasado. Por más intervención del Tesoro, no logran bajarlo de los 1.430". Frente a la falta de herramientas fiscales o monetarias, subrayó: "Siempre se dice: lo que no equilibra el gobierno, lo va a equilibrar el mercado".

Finalmente, analizó el deterioro del consumo: "Estamos teniendo problemas de consumo. Es el tercer año consecutivo que las ventas para el Día de la Madre vienen en caída", apuntó. "A la gente le cuesta muchísimo llegar a fin de mes", dijo, y mencionó especialmente a los sectores más vulnerables: jubilados, personas con discapacidad y trabajadores formales.