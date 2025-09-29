En diálogo con Canal E, la economista Carolina Manucci cuestionó duramente las recientes medidas del Banco Central y advirtió sobre el impacto negativo de las restricciones cambiarias en los precios relativos y la confianza del mercado.

Nuevas trabas: “Lo único que hacen es generar mayores distorsiones”

Ante la creciente brecha cambiaria, el Gobierno sumó una nueva regulación. Esta medida impide a quienes compren dólares oficiales liquidarlos luego en el mercado financiero.

“Es una nueva restricción para evitar rulos”, explicó Manucci, quien aseguró que “lo único que va a generar es distorsiones de todo tipo y ampliación de brechas”. La economista advirtió que esta medida “va a empezar a impactar en los precios relativos”, afectando el delicado equilibrio económico.

La especialista sostuvo que el CCL es el más demandado por los actores financieros y que su aumento refleja una fuerte salida de divisas. En ese contexto, cuestionó la estrategia oficial: “Están tomando decisiones sin medir las consecuencias”, expresó. “Después quieren que la gente suscriba instrumentos, pero te ponen restricciones por todos lados. Uno ya no sabe qué pensar”, remató.

“Estamos hablando de negocios para un grupo muy chiquitito”

Manucci también se refirió al impacto de las medidas sobre quienes tienen deuda en pesos con títulos como las LECAP o mediante cauciones. Explicó que ahora ni siquiera se puede vender activos dolarizados para cancelar deudas, lo que genera un gran desincentivo para el pequeño inversor.

“Si yo tengo acciones dolarizadas, como una de Amazon, y necesito cubrir gastos, no puedo vender contra dólares. Es una estupidez mental”, enfatizó. Para Manucci, este tipo de medidas afectan directamente al ciudadano común, no al gran especulador: “Estamos hablando de alguien que decide que lo que tenía invertido en dólares, quiere tenerlo en dólares y no puede”.

A esto se suma la segmentación de quién puede acceder al mercado: “El personal ligado a actividades financieras, hasta segundo grado de consanguinidad, tampoco puede comprar dólares libremente”, recordó. Esta acumulación de trabas, dice, termina generando más incertidumbre. “Es como que venimos corriendo atrás de los errores, semana a semana, con una nueva regulación”, cuestionó.

Manucci también advirtió sobre la liquidación extraordinaria del agro, que “genera sospechas”. Según indicó, las exportadoras tendrían hasta un año para conseguir el producto luego de recibir los dólares, lo que podría derivar en una denuncia.

