Cierre de mercados: cómo impactan los cambios en encajes y el carry trade este 8 de agosto

El economista y analista de mercados Lucas Carattini, en diálogo con Canal E, explicó las recientes tensiones en el mercado local de pesos, el impacto de los cambios en los encajes bancarios dispuestos por el Banco Central y el rol de los bancos internacionales en el carry trade. También analizó las expectativas políticas en torno a la cadena nacional y el posible uso del veto presidencial.

Cambios en los encajes y suba de tasas

Carattini detalló que en los últimos días el Banco Central aumentó el nivel de encajes requeridos a los bancos y modificó su cálculo, pasando de un promedio mensual a una integración diaria.

“Muchos bancos estaban complicados para cumplir y tuvieron que salir a tomar pesos, lo que provocó la suba de la tasa de interés”, explicó. Esta situación se dio mientras el mercado accionario reflejaba la incertidumbre política y las tensiones entre el Gobierno y los gobernadores.

El papel del JP Morgan y los bancos internacionales

El economista señaló que entidades como JP Morgan o Citi han vuelto a posicionarse en pesos, cubriendo esas inversiones con dólar futuro. “No es solo comprar bonos en pesos, sino cubrirse en el mercado de futuros”, indicó.

Recordó que este mecanismo ya se utilizó en diciembre y que, aunque las operaciones son en pesos, los bancos pueden garantizar una rentabilidad mensual cercana al 4% y, a la vez, asegurarse el tipo de cambio futuro.

Carry trade y tipo de cambio

Carattini remarcó que cuando el dólar sube, aumenta el incentivo para realizar carry trade, sobre todo si el Gobierno defiende una banda cambiaria.

“Si el tipo de cambio toca la banda, el Gobierno la va a defender, y eso da una ganancia relativamente asegurada”, afirmó. También señaló que un tipo de cambio más alto favorece la liquidación de exportaciones y mejora la posición externa del país, por lo que el oficialismo podría estar cómodo con ese escenario.

Expectativas por la cadena nacional

Sobre el anuncio presidencial, Carattini sostuvo que será un mensaje dirigido principalmente a los gobernadores, con la posibilidad de incluir medidas concretas como leyes o decretos para contrarrestar iniciativas del Congreso. “No sería solo un discurso político, sino también alguna acción efectiva”, anticipó