Cierre de mercados: cómo los nuevos aranceles afectaron a las acciones y bonos argentinos

La incertidumbre domina los mercados financieros a nivel global, y Argentina no es la excepción. En una entrevista con Canal E, Emilse Córdoba, directora de Bell Investment, analizó el contexto de alta volatilidad que enfrentan los mercados y el impacto de las recientes decisiones del expresidente de EE.UU., Donald Trump, en los sectores estratégicos.

Un mercado en caída libre

El índice Merval registró una caída del 3,4%, en un contexto de alta volatilidad que, según Córdoba, no representa una caída libre total, pero sí una tendencia negativa. “Las bajas del mercado pueden tener algún respiro, pero eso no significa que cambie la tendencia actual”, afirmó.

Uno de los sectores más afectados ha sido el energético. Córdoba explicó que el desplome del 8% en el ETF de energía refleja la presión que EE.UU. está ejerciendo sobre las economías globales. “Parece que la estrategia es incomodar a todo el mundo para que EE.UU. salga de su posición incómoda”, comentó.

El efecto Trump en los mercados globales

Córdoba resaltó que el método de negociación de Trump se basa en romper el statu quo para luego renegociar. En ese contexto, Argentina sufre el impacto en sectores clave como el aluminio. “Por eso vimos la caída de Aluar en Argentina, porque los nuevos aranceles afectan directamente al sector”, indicó.

Los aranceles impuestos por EE.UU. no solo golpean a Argentina, sino que han generado una reacción en Europa, que evalúa fortalecer lazos con el sudeste asiático. “Esto cambia la ecuación global y nos obliga a repensar cómo Argentina puede mantener su competitividad en este nuevo escenario”, agregó la analista.

El impacto en las grandes tecnológicas

El ajuste en las políticas comerciales también golpeó a gigantes como Amazon y Apple, que acumulan caídas del 10% y 20%, respectivamente. Córdoba explicó que las empresas que apoyaron a Trump ahora deben afrontar las consecuencias económicas. “Lo que hacen es pensar a futuro, morigerar la baja y proyectar nuevas estrategias para los próximos meses”, explicó.

El ajuste de tasas por parte de la Reserva Federal de EE.UU. es otro factor que podría influir en la dinámica económica. “Si la FED debe recalibrar las tasas, el impacto en la inflación de EE.UU. será un nuevo desafío a considerar”, sostuvo.

Argentina en la nueva ecuación global

A pesar del panorama complejo, Córdoba destacó que Argentina no está fuera del juego. “Estados Unidos no puede pelearse con todos. Aunque Argentina no lidera las negociaciones, quedó entre los primeros diez países en la mesa de diálogo”, aseguró.

Finalmente, la experta subrayó que este no es el nuevo equilibrio definitivo, sino una fase de renegociación. “Nos corresponde recalcular, analizar nuevas oportunidades y redefinir nuestra posición en el mercado global”, concluyó.