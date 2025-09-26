Claudio Loser: “Las reservas netas de Argentina son negativas”

En diálogo con Canal E, el economista Claudio Loser, exdirector regional del Fondo Monetario Internacional, analizó el anuncio de asistencia de Estados Unidos a la Argentina. Explicó que se trata de un apoyo extraordinario, poco frecuente en la historia reciente.

“Es una promesa de ayuda que los Estados Unidos no usaban desde la gran crisis de México hace 30 años. Es muy importante porque no tiene condicionalidad como la del Fondo, sino que se enfoca en el corto plazo, con las elecciones a la vista”, señaló Loser.

El economista agregó que el apoyo norteamericano se orienta a garantizar estabilidad, con la expectativa de mayor seguridad financiera tras los comicios.

Trump y Milei: afinidad política y posibles condiciones económicas

Según Loser, el vínculo personal entre Donald Trump y Javier Milei también juega un papel. “Trump es transaccional, no da puntada sin hilo. No va a pedir media Patagonia, pero puede pedir ajustes como volver a poner retenciones o avanzar en acuerdos comerciales”, afirmó.

El economista advirtió que Washington podría presionar para que Argentina compre menos a China y más a Estados Unidos, o para que empresas norteamericanas accedan a recursos estratégicos como litio y cobre. “A Trump le gusta mucho que Argentina sea su aliado más cercano en la región”, remarcó.

Reservas en rojo: entre la teoría y la realidad

Uno de los puntos más críticos de la entrevista fue el estado de las reservas del Banco Central. “Algunos calculan que son negativas en 7.000 millones de dólares, otros en 13.000. No es un número loco: las reservas netas son negativas, es así”, explicó Loser.

El exfuncionario del FMI diferenció entre las reservas brutas y las netas, descontando compromisos con bancos comerciales, el swap con China y los pagos pendientes al propio Fondo. “Para la lucha diaria cuentan las reservas brutas, pero en términos analíticos la realidad es otra”, advirtió.

La mirada del FMI sobre el esquema cambiario

Respecto de la política cambiaria, Loser fue claro sobre las expectativas del Fondo Monetario. “El programa fiscal y monetario se mantiene, pero en la parte cambiaria probablemente pidan salir de las bandas”, señaló.

Si bien descartó que se exija una devaluación inmediata, planteó un ajuste del sistema: “Lo más probable es que negocien bandas más amplias. No puedo dar un número exacto, pero podrían subir un 10% o más. La banda actual genera demasiados problemas especulativos”.

“El Fondo no pedirá una devaluación”

Consultado sobre la necesidad de un salto del tipo de cambio, Loser descartó esa posibilidad. “No creo que el Fondo le pida a la Argentina una devaluación. Sí puede aceptar que la banda donde interviene el Banco Central se amplíe, pero sin devaluar de golpe”, sostuvo.

En ese sentido, insistió en que la prioridad será mantener el programa vigente, pero con mayor flexibilidad cambiaria para reducir la presión de corto plazo.