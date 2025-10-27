Clima de festejo “total y absoluto” en Casa Rosada tras la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas

El periodista, Alejandro Gomel, pasó por Canal E y relató el clima político tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones parlamentarias. Según contó, el Gobierno pasó “de un esquema defensivo” a planificar reformas estructurales.

“El clima es de festejo, total y absoluto aquí, con un resultado que ni los más optimistas aquí dentro esperaban”, aseguró Alejandro Gomel, en referencia a lo que se vivió en Casa Rosada tras la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas.

Sorpresa en el Gobierno ante los resultados en provincia de Buenos Aires

Asimismo, destacó que el mayor asombro provino de los números en la provincia de Buenos Aires. “Nadie, pero nadie aquí, podía esperar un triunfo en la Provincia de Buenos Aires”, dijo. Incluso, añadió: “Hoy mismo, desde el Presidente hasta el jefe de Gabinete, todos hablando de que no esperaban un triunfo de Santilli en la provincia de Buenos Aires”.

Ese resultado, señaló Gomel, “cambia absolutamente el eje de lo que se venía discutiendo”. También explicó que, “un gobierno que venía a la defensiva diciendo vamos a tratar de amurallar el Congreso con un tercio, de que no nos lastimen más con los famosos dos tercios donde voltean vetos, voltean DNU, de repente en un día, de ese esquema defensivo, dice, vamos por todo, vamos por tener una mayoría, por hablar con los diputados que responden a los gobernadores para tener mayorías y plantear ya las reformas que aquí denominan de segunda generación”.

Las reformas que buscará implementar el Gobierno

Entre esas reformas, mencionó las “reforma impositiva, reforma laboral y reforma previsional”, que el oficialismo ahora ve “como algo absolutamente posible a partir de este diálogo que va a encarnar el Presidente con los gobernadores”.

Según el periodista, el resultado electoral modificó el ritmo político: “Ya no hay apuros, ya no hay más apuros con el nuevo gabinete, no hay más apuros con los cambios, ese número cambia absolutamente todo y ahora lo que se dice aquí es que de aquí a diciembre hay tiempo”.

En ese marco, resaltó el equilibrio interno que busca Javier Milei entre sus principales figuras. “Se mantiene firme el equilibrio que quiere hacer Milei entre su hermana Karina Milei, pero también el asesor estrella Santiago Caputo en el famoso triángulo de hierro”, comentó. Y agregó que, “lo puso uno a cada lado ayer en el escenario, anoche en el discurso del triunfo, los saludó a los dos por igual”.