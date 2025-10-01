Cómo impacta el exceso de agua al sector apicultor: “Nos va a ocasionar alguna pérdida de colmenas”

El tesorero de la Sociedad Argentina de Apicultores, Roberto Giamberti, pasó por Canal E y analizó el presente del sector apícola argentino, marcado por las intensas lluvias, las complicaciones para acceder a los campos y la expectativa por la demanda de Estados Unidos, principal comprador de miel local.

Roberto Giamberti explicó que las lluvias complicaron el trabajo en la pampa húmeda: “Está bastante complicado para entrar a los campos porque ha llovido mucho, por un lado, es un aliciente porque entendemos que vamos a tener una primavera bastante linda, pero el tema es que en este momento en que uno está preparando las colmenas y en muchos lados se está complicando”.

Se estima una pérdida de colmenas a raíz de las lluvias

Y agregó: “A veces hay que entrar con tractores, hay que entrar a alimentar y en muchos lugares no se pudo entrar a alimentar, lo cual nos va a ocasionar alguna pérdida de colmenas”.

Giamberti planteó que la situación es crítica en varias zonas: “Todos los días recibo fotos y videos de los apicultores que entran con botas caminando a los apiarios o tirados con tractores, se encajan los tractores, realmente hay zonas que están muy muy complicadas y bueno, eso de alguna forma nos va a perjudicar un poquito en el desarrollo de las colmenas en esta zona”.

Fuerte importación por parte de Estados Unidos

Asimismo, destacó que, “la cosecha del año pasado fue muy buena, alrededor de 85.000 toneladas, superó la cosecha del año anterior y más o menos el 60% de la producción nuestra fue a Estados Unidos”.

Sin embargo, el entrevistado comentó que este año el panorama es incierto: “Estados Unidos tuvo un problema muy grande de pérdida de colmenas, perdieron alrededor del 60% de las colmenas por distintos motivos. Estados Unidos produce la mitad de los kilos que necesita para su consumo, por lo cual es un importador importante de la miel argentina”.

Con este escenario, sostuvo que, “esperamos que haya una buena demanda en ese sentido de Estados Unidos y tratar de cumplir con esa demanda. Estaremos en esos mismos kilos o tal vez superemos un poco más”.