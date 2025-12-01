Cómo impactan las decisiones del Banco Central de Japón a los movimientos geopolíticos entre Estados Unidos, Rusia y Venezuela

El economista, Lionel Fernández, en contacto con Canal E, evaluó cómo las recientes decisiones del Banco Central de Japón, los movimientos geopolíticos entre Estados Unidos, Rusia y Venezuela, y el nuevo escenario regional impactan en los mercados internacionales y en Argentina hacia el cierre de 2025.

Lionel Fernández sostuvo que la política monetaria japonesa sigue siendo un factor central para la liquidez global. “Siempre el Banco Central de Japón define mucho lo que es el carry trade para lo que es la liquidez en Estados Unidos”, explicó. Y recordó que el rendimiento del bono japonés “está casi rindiendo a un récord histórico”, lo que repercute directamente en el arbitraje de tasas entre Japón y Estados Unidos.

Movimiento de capitales

Asimismo, detalló que este diferencial incentiva movimientos de capitales hacia activos más riesgosos: “Si el bono de Japón a mí la tasa es del 1,5 y un bono de Estados Unidos me rinde cerca de 4, hago ese arbitraje de tasas y, de alguna forma, me apalanco con esa liquidez”.

Incluso, Fernández vinculó estos movimientos a la volatilidad extrema de las criptomonedas: “El Bitcoin tuvo una bajada muy importante en lo que es el fin de semana, llegó a tocar los 65.000 dólares”.

Las pretensiones de Putin con Estados Unidos

A su vez, señaló que la guerra continúa marcando la dinámica de los commodities. “Parece que Putin solo quiere negociar con Estados Unidos, dándole obviamente parte del territorio a Ucrania”, afirmó. Ese escenario repercute especialmente en energía: “Eso nuevamente le pega mucho a lo que es el valor del petróleo y la materia prima”.

Sobre el vínculo entre Estados Unidos y Venezuela, el entrevistado sostuvo: “Lo de Maduro ya lo habías contado, ya es cuestión de decisión política de Donald Trump”. En este contexto, aseguró que Estados Unidos busca restablecer relaciones porque “Venezuela es un país muy importante en lo que es la producción de petróleo”.

Luego, manifestó que la eventual normalización del crudo venezolano podría aliviar los precios internacionales: “Si aparece un gran productor como Venezuela, el petróleo puede estar barato y llegando hasta los 50 dólares”.