Comercialización de soja: "Hoy el productor está con el 80% de su soja sin fijar precio"

El mercado de la soja atraviesa un escenario complejo tanto por factores internacionales como por cuestiones propias del mercado argentino. En este contexto, este medio se comunicó con Mónica Ortolani, especialista en finanzas del agro, quien alertó que los productores mantienen gran parte de la cosecha sin precio y recomendó comenzar a comercializar.

"Hoy el productor está con el 80% de su soja sin fijar precio", sostuvo Mónica Ortolani, y agregó: "Esto de tener solamente fijado el 20% de la cosecha es lo más bajo en los últimos 30 años, nunca se dio".

Repercusiones de la tensión internacional sobre el comercio de la soja

Asimismo, explicó que la caída del petróleo tras la reducción de las tensiones internacionales también impactó sobre el aceite de soja. "Cuando se cae el aceite de soja, también lo que cae es la capacidad de pago de la industria para comprar el poroto de soja marginal y lo que se le paga el producto", señaló.

A esto se suma una oferta mundial abundante. "El último informe de Luda nos habla de una gran oferta global, una gran oferta también de Sudamérica", afirmó Ortolani, al tiempo que destacó que la Bolsa de Comercio de Rosario elevó la proyección de producción argentina a 51,5 millones de toneladas.

Recomendaciones para el productor agropecuario

Frente a este panorama, planteó: "Conviene vender y bueno vayan presionando en función y vayan metiendo en función de las obligaciones que tengan, porque en algún momento ese grano lo van a tener que vender".

La entrevistada explicó que la retención de mercadería responde a cuestiones culturales y financieras. "Para el productor la soja es su moneda de cambio, siempre es el grano que le gusta atesorar más", indicó.

Además, recordó el impacto que tuvo la campaña anterior sobre las decisiones actuales. "Le queda todo ese gran dolor que tuvo el año pasado", afirmó. Según explicó, muchos productores se preguntan: "Mónica, me endeudo y retengo el grano". Sin embargo, consideró que hoy esa estrategia perdió atractivo. "Hoy la verdad que la cuenta te da muy finita como para volver a repetir esa receta retengo grano", señaló.