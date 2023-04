Con la presencia de Macri y Larreta, el campo enfrenta una reunión para decidir su apoyo en las elecciones

Tanto el expresidente Mauricio Macri, como el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, tendrán una reunión con los principales referentes de Consejo Interamericano del Comercio y la Producción para brindar propuestas concretas de cara a las elecciones.

En este contexto, nos comunicamos con Ariel Maciel, periodista especializado en Economía de Perfil, quien habló sobre la reunión fundamental que cruzará a las principales figuras de la oposición en La Rural.

“Habrá una jornada en la que toda la atención estará centrada en el barrio porteño de Palermo porque en La Rural van a estar varias figuras enfrentadas como es el caso de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta”, dijo Maciel.

“Es factible que estas figuras se crucen pero no está prevista una foto”, disparó el entrevistado. “Todavía no se sabe cuál va a ser el rol de Mauricio Macri en la oposición, el empresariado quiere ver que dice el ex presidente”, añadió.

Luego, el especialista dijo que el campo está pidiendo las propuestas concretas de los candidatos presidenciales. “Quieren saber que van a hacer con el campo y qué medidas tienen pensadas para ver a qué candidato apoyan”, completó.

Quienes estarán presentes en la reunión

“Van a estar presentes Larreta, Patricia Bullrich, Miguel Ángel Pichetto y Gerardo Morales”, dijo Maciel sobre las presencias de Juntos por el Cambio. “Por otro lado, irá Juan Schiaretti y Javier Milei, la estrella que sube en las encuestas y que los empresarios quieren descifrar”, añadió.

En esa misma línea, el entrevistado dijo que mañana se va a saber cuáles fueron las propuestas que más sedujeron al sector agro. “Esta reunión en La Rural tendrá todos los elementos claves para entender la política y la economía de cara a las elecciones”, concluyó.