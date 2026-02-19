Corea del Sur condena a perpetua al expresidente Yoon

La Justicia de Corea del Sur condenó a prisión perpetua al expresidente Yoon Suk Yeol. El tribunal lo halló culpable del delito de insurrección. La sentencia se vincula con la imposición de la ley marcial en diciembre de 2024.

El fallo fue dictado por el Tribunal Central de Seúl. El juez consideró probado que Yoon movilizó fuerzas militares y policiales para intentar tomar ilegalmente la Asamblea Nacional.

Intento de toma del Parlamento

Según la sentencia, el ex mandatario ordenó rodear el Parlamento. El objetivo era impedir el funcionamiento del Poder Legislativo. También buscaba arrestar a dirigentes políticos y consolidar un poder sin control institucional.

El decreto de ley marcial duró cerca de seis horas. Un grupo de legisladores logró romper el cerco militar. Luego votaron de forma unánime su levantamiento.

Pedido de pena de muerte

El fiscal especial había solicitado la pena capital. Argumentó que las acciones de Yoon representaron una amenaza directa a la democracia. Sin embargo, el tribunal optó por cadena perpetua. Los jueces consideraron que no hubo víctimas fatales durante el intento de toma de poder.

Corea del Sur mantiene una moratoria de facto sobre la pena de muerte desde 1997. No se han realizado ejecuciones en casi tres décadas.

Factores atenuantes

El tribunal evaluó varios elementos antes de fijar la condena. Tomó en cuenta que la mayoría de los planes fracasaron. También consideró que Yoon no tenía antecedentes penales y su trayectoria previa como funcionario público. El expresidente tiene 65 años.

Aun así, los magistrados subrayaron que no mostró señales claras de remordimiento. Es probable que la defensa presente una apelación.

Otras condenas

El fallo incluyó penas contra ex funcionarios del gabinete. El exministro de Defensa, Kim Yong Hyun, fue condenado a 30 años de prisión por su rol central en la movilización militar.

El exprimer ministro Han Duck-soo recibió una pena de 23 años por intentar legitimar el decreto y falsificar documentos.

Antecedentes judiciales

Yoon había sido suspendido el 14 de diciembre de 2024. En abril de 2025 fue destituido formalmente por el Tribunal Constitucional. Permanece detenido desde julio y enfrenta otros procesos penales. El mes pasado recibió otra condena de cinco años por resistirse al arresto y falsificar la proclamación de la ley marcial.

Protestas en Seúl

El veredicto generó movilizaciones. Simpatizantes y opositores se concentraron frente al tribunal. La Policía Metropolitana desplegó más de mil agentes y 16 unidades móviles.

Se levantaron barricadas alrededor del complejo judicial para evitar disturbios. El caso marca uno de los episodios más graves en la historia democrática reciente de Corea del Sur.

