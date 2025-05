Cosecha fina: desde el agro celebran la baja de retenciones como una medida “muy acertada”

El presidente de Argentrigo analizó en Canal E el impacto de la baja de retenciones sobre la cosecha fina, la delicada situación de costos en el agro y las expectativas frente al resto de los cultivos.

Retenciones: una decisión acertada frente a un contexto difícil

El gobierno nacional decidió extender la baja de retenciones para productos de la cosecha fina, como el trigo y la cebada. Para Martín Biscaisaque, presidente de Argentrigo, esta medida fue clave ante un escenario de creciente incertidumbre. “Fue una medida muy acertada”, sostuvo, al explicar que los productores estaban comenzando a revisar sus planes de siembra por la pérdida de competitividad.

Según explicó, los costos internos en pesos se mantuvieron altos mientras que el precio del trigo comenzó a bajar en los mercados internacionales. “Hoy necesitamos casi un 30% más de kilos de trigo para pagar un filete”, graficó Biscaisaque, poniendo en evidencia el deterioro de la relación insumo-producto.

Costos ajustados y rentabilidad limitada

El panorama para quienes producen o arriendan campos es delicado. Biscaisaque afirmó que la rentabilidad está “muy finita” y que producir hoy requiere una eficiencia extrema. Citó un estudio de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires que indica que en algunas regiones, como el norte del país, solo entre el 50% y 60% de los productores podría cubrir los costos. “No te estoy hablando de margen positivo, de cubrir costos”, subrayó.

Pese a esta situación, aclaró que los productores siguen apostando a sembrar por razones técnicas y productivas. “El productor tiene un optimismo nato. Además, hay un manejo del suelo que obliga a rotar cultivos”, explicó.

Inversiones en maquinaria: entre la eficiencia y el optimismo

Consultado sobre el aumento en la compra de maquinaria agrícola, Biscaisaque lo atribuyó a una combinación de renovación lógica del parque y de oportunidades crediticias, pero advirtió: “Hoy hay que hacer los números más que finitos para comprar maquinaria. Los que lo hicieron, son muy eficientes o muy optimistas”.

Maíz con mejores márgenes, pero bajo presión externa

En cuanto a otros cultivos, el titular de Argentrigo señaló que el maíz hoy presenta el mejor margen, aunque advirtió sobre la presión futura: “Estados Unidos está sembrando mucho maíz, vamos a tener una gran producción, así que hay que estar atentos al manejo del lote y a cómo comercializamos”.

Remarcó que, en el contexto actual, no alcanza con producir bien. “Vamos a tener que empezar a comercializar mucho mejor de lo que lo veníamos haciendo”, recomendó.

¿Y la soja? El alivio aún no llega

Respecto a una posible baja de retenciones a la soja, Biscaisaque fue prudente. “Antes del anuncio para el trigo, no lo veo”, dijo. No obstante, destacó que el gobierno está marcando un rumbo, aunque con medidas graduales. “Capaz que no es el paso largo que nosotros queremos, sino que vienen de a pasitos chiquititos. Pero hay un camino”, concluyó