Costamagna: “Hay que tener cautela porque no es un acuerdo, es una carta de intención"

En diálogo con Canal E, Andrés Costamagna, consultor ganadero, explicó los alcances reales de la propuesta comercial que Estados Unidos presentó a la Argentina y sus efectos para el sector.

Un acuerdo que todavía no existe: advertencias y expectativas del sector

Desde el comienzo, Costamagna pidió moderación: “Hay que tener cautela”, afirmó, al subrayar que lo presentado por Estados Unidos no es un acuerdo firmado, sino “más bien una carta de intención con temas de interés para Washington, sin detallar qué beneficios tendría la Argentina". Según explicó, entre los puntos mencionados figuran comercio, patentes, carne vacuna, carne porcina, leche y otros rubros sensibles.

Aun así, consideró que el anuncio es una buena señal política. Costamagna remarcó que “sería una gran noticia para la ganadería argentina”, ya que una mayor apertura exportadora generaría más ingresos, inversiones y cortes económicos para el consumo interno. Sin embargo, insistió en que “todavía no es más que una promesa hacia adelante”.

Sobre la bilateralidad del acuerdo, advirtió que puede traer tensiones: “Habrá ganadores y perdedores”, ya que sectores que durante años actuaron sin competencia externa podrían verse afectados. En especial, mencionó los desafíos que enfrentarían áreas vinculadas a patentes, medicamentos, y las producciones de pollo y cerdo.

Importaciones, exportaciones, cuotas y el impacto en el mercado local

Consultado sobre el posible ingreso de hacienda en pie, Costamagna aclaró que Estados Unidos no es exportador, sino demandante. “Es probable que Argentina les exporte terneros a Estados Unidos y no que importemos terneros desde Estados Unidos”, sostuvo, desarmando el temor de una inundación de animales estadounidenses.

Respecto del incremento prometido en la cuota de carne a 80.000 toneladas, advirtió: “No está plasmado en el acuerdo”. Hoy, la cuota libre de aranceles es de 20.000 toneladas, y aunque pasar a 80.000 “sería muy bueno”, sostuvo que aún no existe confirmación oficial.

En cuanto al mercado interno de carne, describió un escenario de escasez y precios firmes: “Está subiendo el precio del ganado en pie y está subiendo el precio en las carnicerías”, explicó. Los aumentos actuales, del 8% al 15%, responden a la estacionalidad y a un déficit estructural. “Es algo que sucede todos los años”, señaló.

El consultor indicó que la falta de hacienda responde a causas globales y locales: “Estamos viviendo de liquidar stock y en algún momento se deja de liquidar stock y se pasa a retención”, un proceso que no se dio durante 2025. En el corto plazo, no ve soluciones: “Vamos a tener precios altos para el ganadero y para el consumidor en los próximos meses y en los próximos años también”.

Sobre la exportación de hacienda en pie desde Argentina, fue contundente: “Todavía no hemos exportado ninguna cabeza”, explicó. Recién habrá embarques desde mediados del próximo año y aún faltan cerrar acuerdos sanitarios y de libre comercio con Turquía, Egipto e Israel. Por ahora, la única alternativa real es importar animales desde Brasil, Uruguay o Paraguay.

