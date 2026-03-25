Crece la incertidumbre en el mercado agropecuario: "Hemos tenido un aumento de un 25% de los costos de los fertilizantes"

La ingeniera agrónoma de la Bolsa de Comercio de Rosario, Marina Barletta, conversó con Canal E y se refirió a que el sector agropecuario argentino enfrenta un escenario de alta incertidumbre de cara a la nueva campaña, condicionado por factores internacionales, climáticos y de costos.

De cara a la siembra de trigo en la región núcleo, Marina Barletta advirtió que el contexto es desafiante: "Esto está marcado un poco por toda una incertidumbre que se está dando por el contexto, por un contexto internacional, por el conflicto en Medio Oriente". En ese sentido, remarcó un fuerte incremento en los costos: "En los últimos 15 días hemos tenido un aumento de un 25% de los costos de los fertilizantes nitrogenados".

El contexto internacional y su impacto en las decisiones de los productores

Este aumento impacta directamente en la rentabilidad del cultivo. Según detalló, "el cultivo de trigo acá en la región núcleo suele rendir en promedio entre 35 y 40 quintales por hectárea y para que hoy en día cierren los números de trigo se necesitaría obtener un rinde de 44", lo que complica la decisión de siembra. Por eso, afirmó: "Esto genera incertidumbre a la hora de decidir si sembrar o no trigo".

Sin embargo, no todo es negativo. Barletta destacó que las recientes lluvias mejoraron el panorama hídrico: "Afortunadamente en las últimas semanas hemos tenido precipitaciones importantes acá en la región que esto permite sumar y recargar el agua en el perfil del suelo". Además, el antecedente de la campaña pasada también influye: "La siembra de trigo está alentada también por los buenos resultados que tuvo el cereal la campaña pasada".

Cómo se explica la brecha de los rendimientos en el agro

En paralelo, el foco actual del productor está en la cosecha de maíz y soja. En el caso del maíz, los datos son alentadores, aunque con diferencias regionales. En este contexto, explicó que, "actualmente acá en la región núcleo se lleva cosechado más del 60% del maíz temprano", pero aclaró que, "realmente estamos viendo una brecha importante en los rendimientos".

La entrevistada resaltó que el factor climático fue determinante: "Tuvimos un enero muy seco, entonces esto estuvo condicionando el estado de los cultivos". Como consecuencia, "en esas zonas realmente estamos viendo rindes de maíz mucho menores a lo que se esperaba", particularmente en áreas cercanas a Rosario y el noreste bonaerense.

No obstante, otras regiones muestran un desempeño superior: "En las otras zonas, hablamos del sudeste de Córdoba, noroeste de Buenos Aires, los rindes son mucho mejores". A su vez, destacó que hay "rindes que superan los 100 quintales en maíz".