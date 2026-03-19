Créditos hipotecarios en CABA: prevén cuotas “accesibles” y mayor demanda inmobiliaria

La nueva línea de créditos hipotecarios en la Ciudad de Buenos Aires genera expectativas en el mercado inmobiliario, especialmente por su potencial para reactivar el acceso a la vivienda. Según explicó Fernando Belvedere, referente del mundo inmobiliario, a Canal E, se trata de una propuesta que retoma el esquema UVA, pero con subsidios que mejoran las condiciones.

“Es una nueva línea de créditos que está dando el Banco Ciudad donde volvemos a posicionarnos sobre lo que son los créditos con tasa más uva”, señaló. Además, destacó que el Gobierno porteño subsidiará parte de la tasa, lo que permite mejores condiciones de financiamiento.

En términos concretos, el especialista remarcó que las cuotas podrían resultar competitivas frente al alquiler: “Van a ser valores de cuota accesibles en comparación a lo que eran los créditos anteriormente”. Incluso, precisó que “van a andar a rondar entre 800, 1.000 y 1.000.000 de pesos que hoy en día se equiparan directamente con cualquier alquiler”.

Requisitos, topes y perfil del crédito

Belvedere explicó que estos créditos estarán dirigidos a un público específico, con condiciones claras en cuanto a ingresos y características de la propiedad. “Van a ir apuntados a un público muy específico, también a zonas muy puntuales”, afirmó.

Entre los puntos clave, mencionó que habrá límites en el valor de las propiedades: “Van a rondar aproximadamente entre 125.000 y 145.000 dólares”, con un tope máximo cercano a los 200.000 dólares. Además, el acceso dependerá del ingreso formal declarado por cada solicitante.

El crédito también funcionará como un filtro de calidad para las operaciones inmobiliarias. “El crédito hipotecario termina siendo un filtro para poder comprar un inmueble que tenga el 100% de la documentación en regla”, explicó, descartando la posibilidad de adquirir propiedades en pozo o con irregularidades legales.

Impacto en alquileres y mercado inmobiliario

Uno de los efectos más relevantes podría darse en el mercado de alquileres. Según Belvedere, el acceso al crédito generará un reequilibrio entre oferta y demanda. “Si puede acceder a un crédito hipotecario y dejar de alquilar, lo va a tomar”, sostuvo.

En esa línea, anticipó que esta dinámica podría moderar los precios: “Eso muchas veces hace que el valor del alquiler baje o se equipare al valor de la cuota”.

Respecto a la evolución de las tasas, destacó una tendencia a la baja que podría consolidarse: “Si el Banco Ciudad baja la tasa, los demás bancos a la larga van a terminar acompañando”, proyectó.

Finalmente, remarcó el atractivo histórico del crédito hipotecario en Argentina: “Es la gran herramienta que tenemos todos para poder acceder a nuestra primera vivienda”, concluyó.

