Cuál fue la reacción del mercado de granos ante la victoria del Gobierno en las elecciones legislativas

Con el fin de analizar el impacto de la victoria de Javier Milei en el mercado de granos y que la política económica se deberá definir pronto entre tipo de cambio, retenciones y precios internacionales, este medio se comunicó con el ex subsecretario de Mercados Agropecuarios, Javier Preciado Patiño.

“La incertidumbre de qué iba a pasar el día después de las elecciones ya está resuelta”, comentó Javier Preciado Patiño. “Se ha solidificado el proyecto del presidente Milei, ahora ya con la mira puesta en las reformas de fondo, previsional, laboral e impositiva también”, agregó.

La particularidad del fenómeno Milei

Luego, manifestó que los resultados confirmaron un respaldo directo a Javier Milei: “Milei es un fenómeno muy particular, porque todos los pronósticos que escuché sobre él han fallado. Desde que no iba a llegar a las PASO, de que iba a perder el balotaje, de que no iba a poder sostener los aumentos de transporte, de los servicios, de que no pasaba de abril o mayo, todos han fallado”.

Patiño sostuvo que, “la política, los medios y la consultoría no están todavía llegando a entender qué pasa por debajo de la superficie”. Y añadió: “En definitiva, esto sí estoy convencido, es Milei el que tracciona el liberado, y la gente ya en diciembre del 23 y ahora vuelve a respaldarlo. A pesar de todo lo del caso $Libra, el Spagnuolo, lo de Espert, de todo eso, la gente va y dice, sigo confiando”.

La volatilidad del dólar y cómo repercute en la liquidación del agro

Sobre el mercado de granos, advirtió que, “tal vez un dólar más alto hubiera traccionado lo que queda para cerrar la campaña”, pero aclaró que, “el dólar está como la semana anterior a las elecciones”.

“No queda tanta soja por vender, ni tampoco por registrar. Viene el trigo muy fuerte, va a haber una gran campaña de trigo, más allá de estas heladas, pero viene muy fuerte. El precio seguramente va a ser un precio pobre, porque tenemos que competir con Mercosur y Australia”, planteó el entrevistado.

En cuanto al maíz, explicó: “Quedaría mucho por registrar para exportar, pero estamos caros. La Argentina está cara porque el consumo interno está pagando muy bien por el maíz y entonces le quita competitividad de exportación”.