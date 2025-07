El reciente fallo de la jueza Loretta Preska, que obliga a Argentina a transferir el 51% de las acciones de YPF al fondo Burford Capital, reavivó el debate sobre las consecuencias de la expropiación de la petrolera. En relación a este tema, este medio se puso en comunicación con el periodista especializado en economía, Damián Di Pace.

“Fue la expropiación con capital fantasma más grande de la historia. O sea, un tipo sin capital se hace de una empresa sin poner un mango”, señaló Damián Di Pace en referencia al ingreso del Grupo Eskenazi como socio sin fondos propios. Luego, ofreció un contexto para entender el conflicto: “Desde 1998 hasta 2011, el nivel de producción de combustible cayó 54%. En la producción de gases cayó 97%”.

El rol del Estado dentro del contrato entre YPF y Repsol

Y agregó: “El Estado cumplió su función dentro del contrato estipulado con YPF-Repsol, porque, si no, a lo largo de todo ese periodo, no hubiese sucedido que terminamos un 2011 en forma desgarradora, importando más de lo que producía la petrolera”.

Además, Di Pace explicó la postura de Repsol frente al congelamiento de tarifas: “De cada surtidor de nafta que están comprando todos los argentinos, todo el transporte de carga, etcétera, yo estoy recibiendo nada porque me estás controlando el precio y no puedo generar un proceso de reinversión siendo privado sobre una variable tan importante como es el precio”.

El incumplimiento del Estado

Por otro lado, señaló el verdadero daño institucional: “Nada mina más, porque se está hablando mucho de la soberanía, que la desconfianza que generan los incumplimientos del propio Estado”.

El periodista especializado en economía recordó que tras la expropiación, el propio Gobierno debió ajustar las tarifas: “Cuando se pone, se saca la casaca, digamos, de che, estoy ausente de todo esto, y me pongo en la parte de empresario, se da cuenta de que efectivamente es inviable y empieza a subir efectivamente el precio de nafta, el gasoil, etcétera”.

A su vez, cuestionó la pasividad de los gobiernos: “Fijate que mella o mancha la situación de querer buscar una inversión privada cuando vos no estás respondiendo”. Y sumó: “Esto va a seguir, y los costos de no negociar y no cerrar este tema son enormes en relación a las potentes inversiones”.