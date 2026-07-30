Dólar: un economista explicó por qué la suba es esperada y no ve un salto a $1.800

El dólar mantiene una tendencia alcista gradual desde mediados de mayo y, según distintos analistas, ese comportamiento responde a un proceso esperado por el mercado. La evolución del tipo de cambio está influenciada tanto por factores locales como internacionales, en un contexto marcado por la acumulación de reservas y el ingreso de divisas.

En ese marco, el economista Damián Quiróz analizó las perspectivas del mercado cambiario y explicó por qué considera que el actual movimiento del dólar se encuentra dentro de los parámetros previstos. Además, se refirió al rol del Banco Central y a las expectativas para la economía argentina.

Banco Central, reservas y un dólar bajo control

El economista Damián Quiróz afirmó que el tipo de cambio atraviesa una tendencia alcista gradual que comenzó a mediados de mayo y aclaró que se trata de un movimiento esperado por el mercado. "Desde el mes de mayo... el dólar está teniendo una suba suave, pero de forma consecutiva", explicó, al tiempo que indicó que la cotización actual, ubicada entre los $1.515 y $1.520, era un valor proyectado para este período.

Según el especialista, la evolución del dólar responde a una combinación de factores internos y externos. "No se debe a una sola causa, sino que son múltiples causas a nivel local y a nivel externo", remarcó. Entre ellas destacó el ingreso de divisas provenientes de la cosecha gruesa, el aporte del sector energético y la política de acumulación de reservas que lleva adelante el Banco Central.

Quiróz destacó que la autoridad monetaria intensificó las compras de divisas durante el año y consideró que esa estrategia busca fortalecer la posición financiera del país. Recordó que el Banco Central adquirió aproximadamente US$13.000 millones en lo que va del año y señaló que julio mostró operaciones de compra particularmente relevantes.

En ese contexto, explicó que el Tesoro absorbe parte de los pesos excedentes mientras el Banco Central continúa incorporando liquidez para adquirir dólares, un proceso que, según describió, impulsa lentamente la cotización. "Está subiendo lentamente, de forma constante", insistió.

Pese a ello, descartó un escenario de tensión cambiaria. "Ver un valor del dólar entre $1.530 y $1.600 tampoco sería algo para alarmarse, pero sí para ir ocupándose", afirmó. Para el economista, esos niveles serían compatibles con el funcionamiento normal de un esquema de tipo de cambio flotante y no implican una crisis inminente.

Perspectivas para la economía argentina

Consultado sobre la acumulación de reservas y los compromisos financieros del país, Quiróz sostuvo que el Gobierno persigue un doble objetivo: cumplir con los vencimientos de deuda y, al mismo tiempo, fortalecer la economía para los próximos años.

"Lo que busca hoy la Argentina es ambas cosas. Tiene que pagar, pero también está buscando solidificar esas bases por lo que se viene", sostuvo. En esa línea, explicó que la estrategia oficial apunta a mejorar las condiciones de financiamiento y optimizar el perfil de la deuda mediante negociaciones con los organismos internacionales.

Respecto de la política cambiaria, recordó que el Ministerio de Economía priorizó primero la estabilización macroeconómica antes de acelerar las compras de divisas. "No podés salir a comprar indiscriminadamente sin tener ordenado todo el fondo de tu casa", graficó.

Finalmente, el economista reiteró que, si bien el dólar continuará mostrando una tendencia ascendente, no observa fundamentos para un salto abrupto. "Un salto a $1.800 hoy está lejos de poder visualizarse", concluyó, aunque reiteró que una cotización de entre $1.520 y $1.600 en el corto plazo sería un comportamiento natural del mercado.