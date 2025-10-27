Daniel Bilotta: “El Gobierno ganó lo que no tenía la semana pasada: tiempo”

En diálogo con Canal E, el analista político Daniel Bilotta, analizó el impacto político y económico del resultado electoral y destacó que el Gobierno “ganó tiempo” y “recuperó margen para negociar desde una posición de fuerza”.

El Gobierno fortalece su posición y gana oxígeno político

Para Bilotta, el resultado electoral cambió por completo el escenario político. “El Gobierno ganó lo que no tenía la semana pasada: tiempo”, aseguró, al señalar que el triunfo otorga al presidente un nuevo aire para reorganizar su gabinete y definir políticas sin urgencias.

Según el analista, “no parece que el nuevo gabinete vaya a abrirse como se preveía cuando se suponía que el resultado iba a ser malo”, lo que refleja una señal de estabilidad interna.

El experto destacó que incluso desde el oficialismo calificaron el resultado como “un milagro”, ya que permitió contener el temor social ante una eventual crisis cambiaria.

“La gente probablemente se situó arriba de un barco que estaba en riesgo y decidió ayudar a que Milei se autorrescate”, explicó Bilotta, refiriéndose a cómo el voto funcionó como un acto de apoyo frente a la incertidumbre económica.

También subrayó que los primeros estudios de opinión muestran que “los sectores más bajos valoraron el orden antes que el enojo”, y que la intervención de Estados Unidos fue clave para estabilizar expectativas.

“De nuevo, muy importante el respaldo de los Estados Unidos, que probablemente va a ser el gran sostén de la cotización de la moneda, por lo menos de aquí a fin de año”, remarcó.

Dólar, gobernadores y reacomodamiento opositor

Consultado sobre la evolución del dólar tras los comicios, Bilotta consideró que “si el dólar retrotrae su valor, evidentemente se habrá corregido una devaluación que el mercado había practicado de hecho el viernes”, cuando la divisa alcanzó los 1.600 pesos.

Añadió que el gobierno buscará incluir esa corrección dentro de su plan económico para los próximos dos años.

Respecto a la relación con las provincias, el analista advirtió que “los gobernadores, incluso los que ganaron, van a tener que hablar con un gobierno fortalecido”, aunque también reconoció que algunos mandatarios provinciales salieron mejor parados.

En ese contexto, pidió “mirar muy de cerca la consolidación de Karina Milei”, a quien definió como una figura clave para entender el rumbo del gabinete y las negociaciones políticas.

Sobre el panorama opositor, Bilotta anticipó tensiones internas en el peronismo bonaerense: “El gobernador era consciente de que tenía que ganar las dos elecciones porque él en soledad resolvió el desdoblamiento”, dijo.

Según explicó, el resultado deja en una posición incómoda a Axel Kicillof y a Máximo Kirchner, y podría abrir paso a “intentos de renovación en la dirigencia peronista, especialmente desde los intendentes del conurbano”.

Finalmente, Bilotta sintetizó el nuevo tablero de poder: “Las cartas están repartidas al revés: si se da una negociación con Cristina, ahora el gobierno tiene mucho más para pedir que para ofrecer.”

