Daniel Bilotta: “Milei quiere ser el único dirigente de su gobierno con peso propio”

En diálogo con Canal E, el analista político, Daniel Bilotta, reflexionó sobre la reconfiguración del gabinete de Javier Milei y el nuevo rol del PRO dentro del gobierno libertario.

El desembarco de Santilli y la sombra de Macri

Para Bilotta, “no parece que Santilli haya ampliado el gobierno”, sino que se trata de una figura que “ya venía trabajando muy cerca antes de la alianza electoral entre el PRO y La Libertad Avanza”.

El analista explicó que la designación del nuevo ministro del Interior “probablemente tiene que ver con la mala reunión que mantuvieron Macri y Milei en Olivos”. Según versiones de su entorno, “esa reunión fue mala y eso incidió mucho en el ánimo de Milei, que es alguien temperamental como mínimo”.

En ese marco, Bilotta apuntó que la incorporación de dirigentes del PRO como Santilli y la posible llegada de Cristian Ritondo al gabinete confirman “el lugar incómodo” en el que ambos estaban dentro del bloque macrista. “Probablemente asistamos a eso, a estos dos dirigentes que ya eran casi libertarios confirmándolo”, sostuvo.



El analista destacó la jugada de Santilli y Ritondo al declararse abiertamente del PRO. “Están mostrándole a Macri: ojo, que vos nos mandaste a hacer una alianza con La Libertad Avanza, no vengas ahora con que te arrepentiste”, señaló.

Para Bilotta, la estrategia del Presidente es clara: “Milei no miente cuando dice que habla con el PRO; habla con el PRO bonaerense”, donde Ritondo ocupa un rol clave.

Asimismo, advirtió que si Ritondo se suma al gabinete, “le estaría incumpliendo de algún modo la palabra a Patricia Bullrich”, quien pretendía dejar a Laura Monteoliva como su sucesora en Seguridad.

La lectura de Bilotta es tajante: “Milei va a tratar de ser el único dirigente de su gobierno que de verdad tenga peso propio”, remarcó.

Caputo, el superministerio frustrado y la política como aprendizaje

Consultado sobre el papel de Santiago Caputo, el analista lo definió como “un caso especial”, porque “lo que no le ofrecen no lo satisface” y prefiere seguir actuando “desde un lugar de asesor”.

Sobre el frustrado “superministerio”, Bilotta explicó que “ya no va a serlo”, porque al asumir Santilli “las funciones de Interior y Obra Pública se dividirán para mantener el equilibrio entre los interlocutores de los gobernadores”.

Finalmente, consideró que Milei está aprendiendo a manejar el poder. “Milei sigue el manual de cualquier hombre de poder”, aseguró.

Según Bilotta, tras el espaldarazo electoral del 26 de octubre, “demuestra que tiene sentido común, más allá de que alguien pueda criticarle algún defecto en cuanto a su estado de ánimo”.

