Daniel Sticco: "Estamos en un proceso de que pareciera que vuelve a consolidarse la desinflación"

El editor de economía en Infobae, Daniel Sticco, habló con Canal E y analizó la desaceleración de la inflación, el renovado atractivo de los plazos fijos tradicionales y el crecimiento de los depósitos en dólares.

Según explicó Daniel Sticco, el proceso de desinflación comienza a consolidarse luego de varios meses de caída del índice de precios. "Estamos en un proceso de que pareciera que vuelve a consolidarse la desinflación", afirmó. En ese sentido, recordó que, "después de aquel pico del 3,5% de inflación en marzo, empezó a descender 2,6%, 2,1%, 1,9% en junio y pareciera que julio mantiene una tendencia similar".

El impacto de la inflación núcleo sobre el consumidor

Asimismo, destacó que uno de los factores centrales es la evolución de los precios mayoristas. "El dato es que los precios mayoristas, que representan prácticamente la mitad de la canasta de precios al consumidor, subió a apenas 1,1%, con lo cual, eso tiene un arrastre muy importante para los precios al consumidor", señaló.

Sticco también remarcó que el comportamiento del sector textil ayuda a contener la inflación. "Como hay liquidaciones anticipadas de temporada autum-invierno y preparándose ya para la primavera-verano, también el sector textil sigue bajando precios", mientras que "el sector de tarifas está aumentando, pero ya no lo hacen al ritmo que lo hacían en el pasado".

Dudas entre los inversores a la hora de entrar en el plazo fijo

Luego, manifestó que el descenso de la inflación modificó las decisiones de los ahorristas: "Todo eso está llevando a los inversores a decir, no sé si me conviene inmovilizar el dinero por una tasa ajustable por inflación, cuando la inflación va desacelerando a ese ritmo y las tasas de interés, si bien están bajando, empiezan a ubicarse por arriba de la tasa esperada de inflación".

Además, el entrevistado recordó que las proyecciones privadas vienen sobreestimando la inflación. "En los últimos tres meses el REM ha quedado un poco por arriba de la realidad", mientras que "la inflación real está ubicando por debajo" de esas previsiones.

A eso se suma el plazo mínimo de inmovilización de los depósitos UVA. "La restricción de los 90 días que implica el plazo fijo ajustable, la pérdida de capital potencial puede ser mayor a quedarse en un plazo fijo a 30 días e irlo renovando", explicó.