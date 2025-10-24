Daniel Sticco: “Hay sectores que en la Argentina no va a haber tipo de cambio que los haga competitivos”

El economista, Daniel Sticco, analizó en Canal E el escenario político y económico que podría abrirse tras las elecciones, también destacó que los mercados reaccionarán positivamente si el oficialismo logra un resultado razonable.

Para Daniel Sticco, el cambio de humor en los mercados comenzó a percibirse: “Vimos ya alguna reacción ayer, cuando se conoció el índice de confianza del consumidor, el mercado se dio cuenta, bueno, ¿a quién tenemos que mirar? ¿Al 100% del electorado o al 10% que opera en el mercado financiero?”.

El Gobierno conserva su prioridad por el equilibrio fiscal

Asimismo, remarcó que el Gobierno mantiene firme su compromiso con el equilibrio de las cuentas públicas. “El Gobierno lo que ha demostrado, y la oposición también, después del primer año, es que uno quiso consolidar y mantener la lógica del equilibrio fiscal y otros empezaron a minar el pilar del equipo económico que es la solvencia fiscal”, explicó.

Sticco defendió la estrategia oficial y aseguró que, “hay sectores que en la Argentina no va a haber tipo de cambio que los haga competitivos, la solución es la transformación”. Además, señaló que, “la reforma laboral es fundamental para que crezca el empleo registrado asalariado, no el de cuentapropista”.

Estancamiento de la economía

Respecto al panorama productivo, sostuvo que los datos muestran estabilidad pese a la desaceleración. “Todos los gráficos nos muestran que la actividad económica se estancó, pero no paró la economía, venía a un ritmo del 78, 80, 82 y caímos a 81, y nos mantenemos en esa línea horizontal”, señaló.

Según el economista, los indicadores sociales también mejoraron parcialmente. “Si la pobreza bajó del 40 al 30% es porque hay mucha gente que sigue siendo vulnerable, pero la sumatoria dio que hay un 10% neto de la población que está mejor”, explicó. También destacó que, “la recaudación del empleo registrado es la variable que está creciendo hoy más en la recaudación. Quiere decir que este modelo no es tan resistivo y negativo como sí le está afectando a algunos sectores”.

En cuanto a la falta de confianza de los mercados financieros, afirmó que, “les agarró la fiebre de que la Argentina se mide por el nivel de reservas del Banco Central y por el tipo de cambio real”.