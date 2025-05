Daniel Sticco: "Hay una desaceleración genuina de la inflación"

En diálogo con Canal E, el economista Daniel Sticco analizó la inflación de abril, que se ubicó en 2,8%, y sostuvo que el proceso de desinflación está consolidándose gracias al orden fiscal y monetario.

La buena noticia de la inflación en baja

"Es una buena noticia para todos los argentinos que la inflación vuelva al sendero descendente", afirmó el entrevistado al comenzar su análisis sobre el dato del 2,8% de inflación en abril. El economista destacó que el objetivo del gobierno es acercarse a una inflación anual de 3,4%, en línea con estándares internacionales.

Además, remarcó que los pronósticos alarmistas de algunos analistas no se cumplieron tras la salida del cepo y la flotación cambiaria: “Los economistas van a tener que empezar a advertir que la política monetaria y la política fiscal son mucho más fuertes para determinar el sendero de la inflación que la variación del tipo de cambio".

El rol de las empresas y el cambio de época

Consultado sobre el impacto del dólar en los precios, Sticco explicó que muchas empresas se guiaron por diagnósticos erróneos: “Estuvieron asesorados por economistas que no advirtieron que había un cambio de época". En su análisis, el economista hizo foco en que las reglas han cambiado: ya no hay déficit fiscal, no se emite para financiarlo, y eso genera un nuevo marco de expectativas.

“La restricción presupuestaria es ahora la variable que determina la variación de los precios", subrayó. Según Sticco, en un contexto donde los ingresos son mayormente fijos, los aumentos desmedidos no son convalidados por los consumidores.

Desmitificando el pass-through del dólar

Frente al temor inicial de una traslación directa del tipo de cambio a los precios, Sticco sostuvo que esa dinámica ya no se sostiene: “El 80% de lo que consumimos los argentinos es de producción doméstica", lo cual limita el impacto del dólar en el IPC. Las empresas que aumentan precios de forma anticipada, sin respaldo en los costos reales, pierden competitividad y ventas, según su visión.

Inflación núcleo y desafíos estructurales

Sobre la persistencia del IPC núcleo por encima del 3%, el economista relativizó la preocupación: “Ese índice subió 3,2%, pero el año pasado subía al 9 o 10%, hay una desaceleración genuina". El economista recordó que los problemas estructurales de Argentina no se corrigen en pocos meses y valoró el proceso en marcha de desregulación, baja de impuestos y aumento de la competitividad.

Expectativas a futuro: hacia una inflación del 1%

De cara al segundo semestre, Sticco se mostró cauto pero optimista. “Mientras el gobierno mantenga la disciplina fiscal extrema, la inflación está asegurada que va en un camino de desaceleración descendente", indicó. Además, explicó que si se regulariza el ingreso de dólares al circuito formal, aumentará la recaudación y se acelerará la baja de impuestos.

Respecto al clima electoral, advirtió que “el ruido político demora los anuncios de inversión", y que la incertidumbre sobre la continuidad del rumbo económico puede frenar decisiones empresariales de largo plazo.

Dólares del colchón y premio al ahorro responsable

Finalmente, Sticco se refirió al anuncio esperado del Ministerio de Economía para incentivar el uso de dólares ahorrados en el mercado informal: “El anuncio está buscando garantizar que los dólares de origen genuino ingresen al circuito legal sin riesgo de vinculación con actividades ilícitas".

El mensaje no es solo para los grandes tenedores. “El pequeño ahorrista puede vender 200 dólares y cancelar su tarjeta con tasas del 60%, ese va a ser el principal premio", explicó. Según su visión, si la economía crece y mejora la productividad, habrá más ingresos reales, consumo sostenido y espacio para una baja saludable de precios.