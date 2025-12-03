Daniel Sticco: “Los aumentos están oscilando entre un 4 a un 2%.”

En diálogo con Canal E, Daniel Sticco, periodista económico, explicó cuáles serán los principales aumentos que impactarán en los precios de diciembre y cómo se proyecta la inflación del mes.

Aumentos en alquileres, transporte y servicios

El periodista económico describió diciembre como un mes típico de incrementos concatenados, donde confluyen ajustes por indexación, estacionalidad y tarifas. Según detalló, los mayores incrementos se observarán en alquileres, transporte y servicios básicos. “Los aumentos están oscilando entre un 4 a un 2 %”, señaló en relación al promedio general, aunque en algunos sectores las subas serán más altas.

En materia de alquileres, Sticco explicó que el impacto depende del tipo de contrato: trimestral, semestral o anual. “Quienes pagan alquileres y tienen vencimiento en diciembre van a tener aumentos entre el 4 y el 39% si el ajuste es una vez por año”, remarcó, destacando la fuerte disparidad del sector.

El transporte también será uno de los rubros más afectados. “Lo que más sube es transporte, 4,4%”, dijo, mientras que otros servicios como energía, luz, gas y combustibles se ubican en torno al 3% y 3,5%.

Las expensas, por su parte, también registrarán aumentos derivados del reajuste del salario mínimo. “Va a haber aumentos entre 1,5 y 2,5% porque algunos ingresos están encadenados al salario mínimo vital y móvil”, detalló.

Estacionalidad, turismo y proyección inflacionaria

Sticco subrayó además que diciembre tiene un componente estacional propio de las fiestas y el turismo. “Hay un pico estacional de aumento de las tarifas de restaurantes y hoteles”, indicó, señalando que la temporada alta afecta especialmente a los rubros de gastronomía y alojamiento.

En alimentos frescos, en cambio, se espera volatilidad: “Hay suba y baja en productos frescos”, aclaró, lo que podría equilibrar en parte los aumentos generales.

Respecto de la inflación de diciembre, Sticco sostuvo que debería mantenerse en niveles similares a los de meses previos. “La inflación debiera mantenerse en el rango de los últimos meses, entre el 2 y 2,5% a lo sumo 3%”, estimó.

Consultado sobre el impacto de la política monetaria, afirmó que el diagnóstico del Gobierno se sostiene: “La inflación es un fenómeno monetario y la política monetaria no ha variado en los últimos seis, ocho, quince meses”. A esto sumó un escenario de estabilidad cambiaria: “Estamos asistiendo a un escenario de calma cambiaria; el dólar se ha mantenido oscilando entre 1.460 y 1.480” para comercio exterior, mientras que las operaciones financieras fluctuaron entre 1.480 y 1.520 pesos.

En síntesis, diciembre presenta aumentos previsibles pero extendidos, combinados con factores estacionales y un contexto monetario estable, lo que llevaría a un índice de inflación en línea con lo observado durante el trimestre previo.

