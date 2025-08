De Piero sobre la reunión de Gobernadores: "Hoy el objetivo es lograr que el gobierno les otorgue más presupuesto”

En diálogo con Canal E, el politólogo Santiago de Piero advirtió que “las internas están marcando las elecciones” y analizó la disputa de poder entre gobernadores y la Casa Rosada.

La rebelión de los gobernadores: apoyo sin recompensa

"El perfil de los gobernadores que lo hacen, son gobernadores que durante este año y medio, en general, han apoyado al gobierno de Milei mediante sus diputados y senadores en el Congreso, pero han recibido muy poco a cambio", señaló Santiago De Piero al analizar la conformación del nuevo bloque de mandatarios provinciales.

Según el politólogo, la creación de este frente tiene motivaciones económicas claras: "Hoy es lograr que el gobierno les otorgue más presupuesto, que es de lo que les corresponde por coparticipación". Gobernadores como Llaryora, Torres y Vidal, provenientes de distintas fuerzas, estarían apostando a una estrategia de presión más cohesionada, buscando mayor peso a la hora de negociar en el Congreso.

De Piero advirtió también sobre la fragilidad de los acuerdos con La Libertad Avanza: "Con la lista del gobernador plagada de miembros de La Libertad Avanza, hay que ver si las lealtades se mantienen después del 10 de diciembre". El dilema es profundo: cerrar acuerdos electorales con el oficialismo puede garantizar una victoria coyuntural, pero poner en jaque la gobernabilidad futura.

"Si yo les doy demasiados lugares en la lista de La Libertad Avanza, probablemente gane con ese frente, pero corro el riesgo después del 10 de diciembre de tener un bloque muy grande que no sabemos cómo se va a comportar", explicó.

Peronismo, liderazgo disperso y tensiones latentes

El panorama no es menos complejo dentro del Partido Justicialista. Para De Piero, la interna entre el massismo, el kirchnerismo y el sector de Axel Kicillof es una disputa todavía no saldada. "La idea que tenía el peronismo en Provincia de Buenos Aires era cerrar conjuntamente la lista de candidatos provinciales y nacionales. Y eso no sucedió", indicó, subrayando la falta de cohesión interna.

En este contexto, la figura de Juan Grabois vuelve a emerger: "Me parece que Grabois, que tiene menos peso en Provincia de Buenos Aires, pensa un poco la soga ante una situación de tres partes", apuntó. Su rol, más simbólico que determinante, sirve como presión interna para ganar lugares o poder negociar su inclusión.

Cristina Fernández de Kirchner, aunque no encabezando, sigue siendo un factor gravitante: "No es un liderazgo en los términos de 2011 o 2015, pero sigue siendo muy importante en muchos sectores del partido", destacó el analista. En paralelo, el crecimiento de Axel Kicillof todavía no logra proyectarse a nivel nacional: "La emergencia del liderazgo de Axel todavía necesita refrendarse".

De Piero también anticipó un dato que podría ser clave en octubre: el ausentismo. "En casi todos los distritos fue bastante alto. En Provincia de Buenos Aires tal vez ocurra algo semejante", afirmó.