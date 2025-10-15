Débora Fiquepron: "Enseñamos a desglosar cada ítem del viaje para ahorrar"

En diálogo con Canal E, Débora Fiquepron, especialista en turismo y creadora de la comunidad OXLN, sostuvo que "el low cost sigue siendo posible, pero ya no depende del azar".

Viajar barato ya no es cuestión de suerte

En un contexto económico volátil y con el poder adquisitivo golpeado, la posibilidad de acceder a viajes internacionales parece cada vez más lejana. Sin embargo, para Fiquepron, el turismo low cost sigue vigente, pero requiere estrategia, planificación y aprendizaje.

“Lo que nos llevó a crear OXLN fue darle cariño a ese low cost del que todo el mundo hablaba mal”, explicó la especialista, quien junto a su esposo Diego fundaron este emprendimiento para democratizar el acceso a destinos que muchos creían imposibles.

Con el foco puesto en Orlando, un destino aspiracional pero costoso, Fiquepron subrayó: “Cuando armamos nuestro primer viaje, lo hicimos pensando cómo economizar un destino que en general es caro”. Ese ejercicio de planificación y búsqueda fue el punto de partida para desarrollar una comunidad viajera autogestiva.

Desglosar el viaje para ahorrar en cada etapa

La especialista explicó que hoy en día ya no existen esas “gangas mágicas” de vuelos regalados: “Hoy ya no tenemos esas posibilidades con viajes tan económicos. Ya no se trata de esperar que caiga algo del cielo”, afirmó. Por eso, el foco está en enseñar a buscar, acumular millas y aprovechar las plataformas adecuadas.

“Nosotros enseñamos a desglosar cada ítem del viaje y a buscarle la forma de economizar en todo”, detalló. Desde vuelos hasta excursiones, pasando por alquileres de autos y entradas a parques, todo puede optimizarse.

Frente a los altos precios actuales, incluso en rubros donde antes no se pensaba ahorrar, la entrevistada propone estrategias colectivas: “Siempre apuntamos a comprar todos juntos para bajar los costos y pedir descuentos”, dijo sobre la ventaja de una comunidad viajera organizada.

Incluso en los parques temáticos —como Universal, en Orlando— donde la entrada ya ronda los 200 dólares, el enfoque es claro: “Esto es lo que no queremos resignar del viaje, entonces economizamos desde otros lugares”, sentenció.

Más allá del momento económico del país, Fiquepron cree que con las herramientas adecuadas se puede seguir viajando: “Queremos que todos tengan la oportunidad, en algún momento, de hacer un vuelo”.

