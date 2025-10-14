Desde el sector PyME afirman que si al Gobierno le va mal en las elecciones “volvemos a estar con incertidumbre”

El CEO de Hidrotor, Gastón Nuzzolese, en comunicación con Canal E, analizó el escenario que enfrentan las pequeñas y medianas empresas, marcado por la caída del consumo, la falta de crédito y la incertidumbre política.

“La realidad con bastante preocupación, un poco con este acuerdo que por ahí se vislumbre las nuevas variables de acá para adelante, un poquito de esperanza, más que nada en esperar que baje la tasa y que se acomode un poquito más la economía”, expresó Gastón Nuzzolese al describir cómo las PyMEs enfrentan la coyuntura actual.

La importancia de la variable dólar para las PyMEs

Asimismo, reconoció que el sector se mantiene “muy expectante” y que la variable cambiaria continúa siendo determinante para la toma de decisiones: “En nuestro rubro es muy importante la variable dólar, no solo por la inflación, sino que aparte el consumidor quiere saber cuánto le van a rendir los dólares en el futuro, entonces espera esos presupuestos y no los termina de ejecutar hasta que no está seguro de que ese es el dólar más competitivo que puede conseguir”.

Esa falta de certezas, señaló Nuzzolese, genera un efecto inmediato: “Cuando se está con esa duda, los presupuestos se frenan y se frena toda la cadena”. En ese sentido, manifestó su expectativa de que “se empiecen a ejecutar los presupuestos y la economía empiece a funcionar, porque la realidad es que hay un parate importante”.

En qué se fija un empresario a la hora de tomar decisiones

Sobre si la incertidumbre pasa solo por el valor del dólar o también por el panorama político, sostuvo: “Es doble, el dólar siempre importa porque es lo que mira el consumidor final, pero para un empresario que toma decisiones, el tema de lo político es importante”.

El entrevistado advirtió que, “este modelo no cierra si hay una baja de impuestos, una reforma laboral y si al Gobierno le va mal en las elecciones, lo que quiere hacer para adelante no va a funcionar, no sirve”. Luego, planteó que el rumbo económico necesita “más consenso, más acuerdo, más solidez para que lo que plantea llevar a cabo sea realizable”.

“Si a este pibe le va mal en las elecciones, bueno, trastabilla todo de acá para adelante y volvemos a estar con incertidumbre, que puedas incluso que sigan a durar dos años”, afirmó, señalando que la política influye directamente en las expectativas empresariales.